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Incendio in casa a Turano (Avellino), due donne ustionate: una è gravissima. Appartamento pieno di bombole

Incendio in casa a Turano, in provincia di Avellino: una donna resta ustionata sull’80 per cento del corpo, ferita anche la convivente.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Incendio in casa a Turano, in provincia di Avellino. Due donne restano ustionate, una di 65 anni in maniera grave, con lesioni sull'80 per cento del corpo. È stata trasferita d'urgenza al centro grandi ustioni del Cardarelli. È gravissima. Nell'appartamento i vigili del fuoco hanno dovuto operare con cautela: era pieno di bombole di gas e ossigeno. L'incendio è scoppiato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 8 aprile, attorno alle ore 13,30, in una abitazione di via Sant’Antonio Abate.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto e l'origine del rogo, sulla quale sono in corso accertamenti tecnici. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino, i carabinieri e le ambulanze del 118. La casa in fiamme si trovava al piano terra e risultava già completamente invasa dalle fuoco. I pompieri sono stati informati della presenza, all’interno dell’abitazione, di una donna di circa 65 anni, già messa in salvo da una convivente prima del loro arrivo.

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Due donne ferite, una è grave

Entrambe le donne sono rimaste ferite con ustioni: la convivente in maniera lieve alle mani, mentre la 65enne, che necessitava anche di ossigenoterapia per pregresse condizioni di salute, ha riportato ustioni estese su circa l’80% del corpo. Le due donne sono state affidate alle cure del personale sanitario e trasportate in ambulanza presso una struttura ospedaliera di Nola. Successivamente, la 65enne veniva trasferita in elisoccorso presso un centro grandi ustioni.

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I Vigili del Fuoco hanno provveduto a domare l’incendio, evitando la propagazione alle abitazioni limitrofe e agli appartamenti sovrastanti. Nel corso delle operazioni sono state recuperate e messe in sicurezza una bombola di GPL, utilizzata per una stufa, e diverse bombole di ossigeno in uso alla donna, potenzialmente pericolose a causa dell’incendio. Successivamente, è stata messa in sicurezza l’area e si è proceduto all'evacuazione precauzionale dei residenti.

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