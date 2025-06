Funerali di Matteo Ferrara e Melissa Rea: oggi l’addio al carabiniere 23enne e alla fidanzata vittime di incidente

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Melissa Rea e Matteo Ferrara

Si terranno oggi pomeriggio, venerdì 27 giugno, i funerali di Matteo Ferrara e Melissa Rea, la coppia di giovani fidanzati, lui carabiniere di appena 23 anni, lei 22 anni, vittime di un tragico incidente stradale avvenuto lunedì 23 a Sessa Aurunca, in provincia di Caserta. I feretri arriveranno nella Chiesa di Rongolise, luogo di origine di Matteo che prestava servizio in Lombardia, alla stazione di San Giuliano Milanese, alle ore 15,30. Mentre le esequie saranno celebrate alle ore 17,00. Il rito si terrà in forma privata, solo con i familiari. La famiglia si è stretta in un doloroso e profondo riserbo. La scomparsa dei due fidanzati ha scosso tutta la comunità del Casertano. "La vostra morte lascia un dolore che nessuno può curare. Ma i vostri sorrisi resteranno custoditi per sempre nei nostri cuori", si legge nel manifesto funebre.

Il dolore della comunità del Casertano per la scomparsa dei due fidanzati

L'incidente stradale è avvenuto lunedì mattina, sulla Strada Provinciale 81 che collega la frazione San Castrese di Sessa Aurunca all’Appia. I due fidanzati stavano andando a mare in scooter, quando, per motivi in corso di accertamento, si sono scontrati con un'auto nei pressi di un distributore di carburante. L'impatto, purtroppo, è stato fatale. La loro scomparsa prematura ha scioccato tutta la comunità del Casertano, da Rongolise, a Piedimonte Sessa, fino a Mondragone, dove la giovane 22enne si era recentemente trasferita.

Il sindaco di Sessa Aurunca Luigi Di Iorio, aveva commentato: "Doveva essere una giornata di leggerezza, di mare e sorrisi. Ma il destino, crudele e incomprensibile, ha deciso diversamente. Oggi piangiamo due giovani della nostra comunità: Melissa e Matteo. Due vite spezzate troppo presto da un tragico incidente. Due ragazzi pieni di sogni, speranze, futuro. Come Sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza sincera alle famiglie Ferrara e Rea, ai loro amici, a chi li ha conosciuti e amati. Oggi Sessa Aurunca si stringe in un abbraccio silenzioso, ferito e commosso. Li porteremo sempre nel cuore. Che la terra vi sia lieve, tesori cari!".

