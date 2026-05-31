Incidente in via Salvator Rosa, auto finisce contro i paletti del marciapiede

L’incidente, per cause ancora da accertare, è avvenuto nel pomeriggio di oggi, domenica 31 maggio. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi.

L’automobile dopo l’incidente. Foto / Francesco Emilio Borrelli

Incidente nel pomeriggio di oggi in via Salvator Rosa, nel Centro Storico di Napoli: un'automobile, per cause ancora da accertare, è finita contro i paletti del marciapiede, in prossimità di una curva. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Traffico in zona che è andato rapidamente in tilt: oltre ai militari dell'Arma, anche gli agenti della Polizia Municipale sono giunti sul posto dell'incidente per gestire il traffico che si è andato rapidamente formando. Anche un carro attrezzi è arrivato poco dopo per liberare la carreggiata dall'automobile incidentata. Sulla vicenda indagano i carabinieri.