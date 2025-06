Matteo Ferrara e Melissa Rea morti in incidente, lutto per il carabiniere e la fidanzata a Sessa Aurunca

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Melissa Rea e Matteo Ferrara

Dolore e incredulità a Sessa Aurunca per la scomparsa di Matteo Ferrara e Melissa Rea, i due giovani rimasti uccisi in un incidente stradale mentre andavano al mare. Lui, giovane carabiniere in servizio a San Giuliano Milanese ma recentemente tornato al Sud per le vacanze, e lei, casertana come il compagno, di recente trasferitasi a Mondragone, stavano percorrendo lo stradone che dalla frazione di San Castrese porta verso la statale Appia, in direzione mare. Poi, il tragico incidente nel quale entrambi hanno perso la vita. Sconcerto, dolore ed incredulità a Sessa Aurunca, dove i due giovani erano molto conosciuti: la città si è stretta nel lutto delle due famiglie.

Il sindaco Luigi Di Iorio, primo cittadino di Sessa Aurunca, ha commentato così sui propri canali social la notizia della dipartita dei due giovani:

Doveva essere una giornata di leggerezza, di mare e sorrisi.

Ma il destino, crudele e incomprensibile, ha deciso diversamente.

Oggi piangiamo due giovani della nostra comunità:

Melissa e Matteo.

Due vite spezzate troppo presto da un tragico incidente. Due ragazzi pieni di sogni, speranze, futuro.

Come Sindaco e a nome di tutta l’Amministrazione Comunale, esprimo il più profondo cordoglio e la vicinanza sincera alle famiglie Ferrara e Rea, ai loro amici, a chi li ha conosciuti e amati.

Oggi Sessa Aurunca si stringe in un abbraccio silenzioso, ferito e commosso.

Li porteremo sempre nel cuore.

Che la terra vi sia lieve, tesori cari!

Anche Generazione Aurunca, associazione del territorio cittadino, ha voluto ricordare i due giovani scomparsi nell'incidente:

Il Territorio Aurunco è in profondo lutto. Un'estate iniziata con una tragedia sconvolgente causata dell'incidente di ieri. Melissa Rea e Matteo Ferrara erano due meravigliose anime, innamorati e pieni di vita. Le comunità di Rongolise e Piedimonte piangono i loro figli, così come un intero territorio. Generazione Aurunca invia le condoglianze alle famiglie Rea e Ferrara. In segno di lutto i portali di GA quest'oggi non pubblicheranno eventi ludici e ricreativi.