video suggerito

Trovata senza vita nel suo letto, disposta autopsia per una 18enne del Sannio Una ragazza di 18 anni è stata trovata priva di vita nella sua abitazione: a dare l’allarme i genitori. Sul posto i carabinieri, domani l’autopsia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

83 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Una 18enne sannita è stata trovata priva di vita nel suo letto dai familiari: inutili i soccorsi, giunti subito sul posto, perché la giovane era già deceduta. Non è chiaro cosa sia accaduto, e sul suo decesso è stato aperto un fascicolo dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento. In casa della giovane, che viveva con i familiari, sono arrivati i carabinieri per le indagini del caso: nessuna ipotesi è al momento esclusa.

Sarà l'autopsia a fare chiarezza sulla vicenda: tra le piste, quella del malore improvviso oppure quella del gesto volontario. Saranno gli esami autoptici già disposti dalla Procura sannita a dare risposte. Il pubblico ministero Marilia Capitanio ha dato mandato al medico legale Emilio D'Oro per l'autopsia che si svolgerà nella giornata di domani: la salma, posta sotto sequestro, è stata intanto portata all'obitorio dell'ospedale San Pio di Benevento, a disposizione dei medici e dell'autorità giudiziaria.