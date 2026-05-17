Sal Da Vinci riceverà la laurea honoris causa in Canto Pop dal Conservatorio di Benevento

Sal Da Vinci, vincitore di Sanremo 2026

È un momento che definire fortunato sarebbe riduttivo quello che Sal Da Vinci sta vivendo. A febbraio è arrivata la vittoria della 76esima edizione del Festival di Sanremo con il brano "Per sempre sì", ormai un vero e proprio tormentone grazie anche alla coreografia associata; soltanto poche ore fa, poi, il grande successo ottenuto dal brano all'Eurovision Song Contest 2026, la manifestazione canora europea nella quale, nonostante il quinto posto finale, il cantante napoletano ha trionfato in termini di popolarità e riscontro di pubblico. A questi successi, a breve, se ne aggiungerà un altro, dal momento che il Conservatorio "Nicola Sala" di Benevento ha deciso di conferire a Sal Da Vinci una laurea honoris causa in Canto Pop.

La cerimonia di conferimento della laurea ad honorem, della quale, al momento, non si conoscono i dettagli, si terrà il prossimo 30 giugno, ovviamente al conservatorio della città sannita. A proposito della decisione di insignire Sal Da Vinci della laurea honoris causa, il direttore del Conservatorio di Benevento, Giuseppe Ilario, ha dichiarato: "L’arte merita rispetto sempre. Al di là delle mode, delle polemiche e delle dinamiche dei social network, resta il valore umano del percorso artistico, dello studio, della dedizione e del lavoro che ogni artista porta con sé. Il Conservatorio ‘Nicola Sala' intende riaffermare il ruolo delle istituzioni accademiche come luoghi di cultura, dialogo e riconoscimento del merito artistico e umano".

Il presidente del conservatorio, Nazzareno Orlando, ha invece dichiarato: "Il conferimento del Diploma Accademico Honoris Causa a Sal Da Vinci rappresenta un momento di grande significato istituzionale per il nostro Conservatorio. È un riconoscimento che vuole valorizzare non soltanto il percorso artistico dell’interprete, ma anche il contributo che la musica popolare e contemporanea continua a offrire alla crescita culturale e sociale del nostro Paese".