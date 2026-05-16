Sal da Vinci ambasciatore della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio dell’Unesco

Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026

"Sal Da Vinci sarà uno degli ambasciatori della candidatura della canzone napoletana classica a patrimonio dell'umanità": lo ha annunciato il Ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, in partenza per la finalissima dell'Eurovision Song Contest 2026 in corso a Vienna e che vede la partecipazione del cantante napoletano con il suo brano subito diventato tormentone "Per sempre sì". Il prossimo 5 giugno, all'Arena di Verona con diretta su Rai Uno ed in Eurovisione, si terrà l'evento del lancio della candidatura.

Oltre a Sal da Vinci, ci saranno anche Massimo Ranieri, Gigi D'Alessio, Serena Rossi, Vittorio Grigolo, Placido Domingo e Patti Smith, che interpreteranno i più grandi classici della musica napoletana, da "Te vojo bene assaje" a "Era di maggio", ed ancora: " O' surdato ‘nnammurato"e "Dicitencello vuje". Il vincitore di Sanremo 2026 Sal Da Vinci canterà invece "Tu ca nun chiagne". Inoltre, "il dossier scientifico di candidatura sarà a cura del gruppo di studio guidato da Renzo Arbore", ha aggiunto ancora Gianmarco Mazzi. Dunque, ancora un riconoscimento per il cantante napoletano, che sta vivendo un periodo d'oro iniziato con il successo di "Rossetto e Caffè" e coronato con il trionfo a Sanremo di quest'anno.