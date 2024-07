video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

La Metro Linea 6 di Napoli si guasta nel primo giorno di servizio al pubblico Guasto a un treno. I convogli provenienti da piazza Municipio si sono fermati alla stazione Augusto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Trasporto pubblico a Napoli ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La metro Linea 6 si guasta nel primo giorno di servizio al pubblico, dopo 11 anni di lavori. Ieri c'era stato il taglio del nastro, con la corsa inaugurale alla presenza delle istituzioni. Il guasto tecnico si è verificato questa mattina. I viaggiatori sulle banchine lo hanno appreso dall'annuncio degli altoparlanti. I treni provenienti da piazza Municipio si sono fermati alla stazione Augusto, invece di arrivare al capolinea Mostra. Guasto poi riparato. "Secondo i primi riscontri – ha spiegato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) – ci sarebbe un problema ad uno dei convogli in esercizio sulla tratta, ora in riparazione".

La metro con soli 2 treni circolanti

Stamattina, all'apertura delle stazioni, alle ore 7,30, i treni in circolazione sulla metro Linea 6, a quanto apprende Fanpage.it, erano 3 – su 5 trenini disponibili – con tempi di percorrenza di 14 minuti da un capolinea all'altro. Attorno alle 10,00, i treni in servizio sono scesi a 2, con tempi di percorrenza di 21 minuti, per poi tornare di nuovo 3.

"Il primo giorno di attività della Linea 6 inizia con guasto tecnico ad un convoglio – commenta Borrelli (Avs) – in meno di 24 ore è da guinness dei primati. I dirigenti e i tecnici della metropolitana sanno che dopo decenni di attesa per avere questa linea possono fare di tutto ai napoletani. Con i soldi e i tempi spesi per realizzare questa tratta (iniziata nel 1981) gli Egiziani di qualche millennio fa avrebbero realizzato innumerevoli piramidi con la tecnologia dell'epoca. Noi invece siamo riusciti solo a fare l'ennesima figuraccia della quale non risponderà nessuno".

La Funicolare di Mergellina chiude prima

La Funicolare di Mergellina, intanto, oggi, mercoledì 17 luglio 2024, effettua l'ultima corsa al pubblico alle ore 20,00, per un intervento di manutenzione straordinaria. "Dalle ore 20,00 alle ore 22,00 – comunica Anm – è attiva la navetta 621 sul percorso Mergellina – Manzoni. Eccezionalmente per oggi, la 621 a causa di lavori in via Orazio in discesa, in partenza da Mergellina non percorre via Orazio, ma prosegue per via Petrarca e proprio percorso".