Trasporto pubblico a Napoli

Parco Ventaglieri, "le scale mobili aperte a febbraio sono sempre guaste": la rabbia dei cittadini Continui stop per le scale mobili del Parco Ventaglieri aperte a febbraio. Il consigliere Aiello: "Subito verifiche tecniche"

A cura di Pierluigi Frattasi

"Le scale mobili del Parco Ventaglieri, riaperte a febbraio funzionano a singhiozzo e si fermano continuamente per settimane. Inoltre, emettono anche strani rumori di sferragliamento". A lanciare l'allarme è il consigliere municipale Giuseppe Aiello. "Si tratta – spiega l'esponente del parlamentino – di scale di nuova installazione. Nel mese di febbraio è stato fatto il pre-esercizio e successivamente sono state messe in funzione definitivamente. Oggi, a distanza di poche settimane, sono soggette a continui stop per guasto".

La denuncia: "Ferme per guasto troppo spesso, si indaghi"

Aiello ha raccolto le segnalazioni dei cittadini. "Molti si lamentano e sono preoccupati per il cattivo funzionamento dell'impianto. Chiediamo chiarimenti sull'origine di questi guasti. Aggiungo che spesso il malfunzionamento ed il fermo dell'impianto non è nemmeno segnalato ai cittadini attraverso l'apposita cartellonistica. Chiediamo all'amministrazione centrale quando finirà questo calvario. Finora, i soldi spesi per attivare l'impianto non hanno prodotto benefici significativi".

Da qui, la richiesta di intervento al Comune di Napoli, affinché siano fatte delle verifiche tecniche:

"Al Comune di Napoli chiediamo di sapere chi sia il soggetto incaricato di controllare e provvedere alla verifica e allo stesso del funzionamento degli impianti di mobilità verticale ed inoltre di chi siano le competenze e le eventuali responsabilità. Ad oggi, purtroppo, dobbiamo constatare che il servizio offerto lascia molto a desiderare, come dimostrano tanti video dei guasti che hanno caratterizzato l'impianto nelle ultime settimane".