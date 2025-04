Terremoti ai Campi Flegrei, la Marina degli Stati Uniti spiega come si prepara il kit di sopravvivenza I consigli della NSA Naples, la base della Marina Militare Usa di Capodichino, per preparare un kit di emergenza in caso di terremoto. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

"Gli eventi sismici e le calamità naturali sono imprevedibili, ma essere preparati può minimizzare i danni". Inizia così il video della Naval Support Activity Naples, la base della Marina Militare degli Stati Uniti d'America a Napoli-Capodichino, per aiutare a preparare un kit di emergenza in caso di terremoti. Nel video, pubblicato sui canali social ufficiali dell'NSA Naples, vengono illustrati tutti i passi da seguire per riempire il proprio zainetto da avere già pronto ed utilizzare in caso di necessità. Informazioni utili, che arrivano da una fonte accreditata, e che si affiancano a quelle fornite dalla Protezione Civile italiana, che ha dato indicazioni simili per la preparazione dello zainetto di emergenza.

Gli Stati Uniti d'America, peraltro, hanno una profonda conoscenza scientifica della sismologia. In questo caso, l'attenzione è rivolta al territorio campano. E non si può non pensare al vulcano dei Campi Flegrei, in particolare, dove negli ultimi anni si è registrata una ripresa del fenomeno bradisismico, con frequenti terremoti e sollevamento del suolo. I Campi Flegrei, ad ogni modo, nel video e nella descrizione non sono mai citati, mentre si parla genericamente di terremoti e vulcani. Al momento, è bene precisare, il vulcano dei Campi Flegrei è classificato con livello giallo, ossia soglia di attenzione: non c'è, quindi, rischio di eruzione imminente. Il terremoto più forte registrato è stato di magnitudo 4.6 ed è avvenuto il 13 marzo scorso, mentre gli esperti ritengono che i sismi non supereranno magnitudo 5.1.

Il video dell'Nsa Naples per il kit terremoti

Ma cosa si dice nel video? Si tratta di un breve reel, che fornisce consigli utili per preparare un kit di emergenza. Nella descrizione si legge: "Gli eventi sismici e le calamità naturali sono imprevedibili, ma essere preparati può minimizzare i danni. Questo breve video ti insegnerà cosa includere nel tuo kit di forniture per disastri. Pubblicheremo brevi video per le prossime tre settimane per aiutarvi a prepararvi a terremoti e vulcani. Imparerai come, identificare le zone di sgombero di Napoli e come preparare un kit di emergenza.Visualizza www.ready.gov/kit per maggiori informazioni".

(in inglese: How to Prepare an Emergency Kit. Seismic events and natural disasters are unpredictable, but being prepared can minimize the damage. This short video will teach you what to include in your disaster supplies kit. #earthtremors #beprepared. We will publish short videos for the next three weeks to help you prepare for earthquakes and volcanoes. You will learn about how to #staysafe, identify Naples evacuation zones, and how to prepare an emergency kit. View www.ready.gov/kit for more information.#earthquake #earthquakes #sismo #Disasterpreparedness #teamnaples).

Tra le varie cose da portare, in caso di emergenza, ovviamente acqua e cibo non deperibile, torce e kit di pronto soccorso, solo per citarne alcune. "Dopo un terremoto – spiega la voce narrante – potresti aver bisogno di sopravvivere da solo per un po'. Essere preparati significa avere il proprio cibo, acqua e altre forniture per durare diversi giorni. Un kit di forniture per disastri è una raccolta di oggetti di base. La tua famiglia potrebbe averne bisogno". Vengono poi forniti consigli su quando preparare il kit e dove custodirlo, in modo da poterlo tirare fuori presto all'occorrenza. Tra le varie cose da tenere in considerazione, anche eventuali forniture aggiuntive nel caso si abbiano bimbi o animali domestici.