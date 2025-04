Non vuole mettere la museruola al cane sul bus: tergicristalli spezzato e minacce all’autista

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

La conducente del bus lo invita a mettere la museruola al cane prima di salire a bordo, ma il passeggero non vuole proprio saperne. Così, stizzito, va verso la parte anteriore del mezzo pubblico e spezza il tergicristalli davanti agli occhi attoniti dell'autista, poi la insulta e la minaccia prima di andare via. A denunciare l'ennesima aggressione al personale Anm è Marco Sansone, sindacalista dell'Usb, il sindacato di base. La vittima è un autista dell'Anm, l'azienda napoletana della mobilità, di proprietà del Comune di Napoli. Tutta la scena è stata ripresa in un video con uno smartphone, poi pubblicato sui canali social del sindacalista.

Autista di bus aggredito allo stazionamento a Napoli

L'episodio risale alla giornata di oggi, mercoledì 2 aprile 2025, presso uno stazionamento dell'Eav di Napoli, utilizzato anche da Anm per la salita e la discesa dei passeggeri. La vittima è una conducente di un pullman dell'Anm. "Oggi – racconta Marco Sansone, coordinatore dell'Usb Lavoro Privato della Campania – c'è stato l'ennesimo caso violento nei riguardi del personale front line del trasporto pubblico locale campano. Stavolta, è toccato ad una autista dell'ANM, rea di aver chiesto al passeggero di mettere la museruola al suo cane prima di salire sull'autobus, innanzitutto perché lo prevede il regolamento, e poi perché molte volte ci sono utenti che hanno paura degli animali. L'uomo in questione, tra l'altro anche persona di una certa età, alla richiesta dell'autista, ha prima rotto il tergicristallo sinistro dell'autobus e poi ha apostrofato in malo modo la lavoratrice, prima di allontanarsi frettolosamente".