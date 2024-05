video suggerito

Manca la corrente, ferma la Linea 1 della metropolitana di Napoli sull’intera tratta La circolazione dei treni è sospesa sull’intera tratta a causa di un problema tecnico, così come ha comunicato l’Anm sui suoi canali social. Già questa mattina c’era stato uno stop. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Ancora disagi sulla Linea 1 della metropolitana di Napoli: la circolazione dei treni è ferma sull'intera tratta dalle ore 20 circa di questa sera, venerdì 10 maggio. Il disservizio è stato provocato da un problema tecnico, nella fattispecie, da quanto apprende Fanpage.it, dalla mancanza di corrente elettrica sulla linea ferroviaria.

"Metro Linea 1: per problemi tecnici, il servizio è temporaneamente sospeso sull'intera tratta" ha comunicato Anm, azienda che gestisce il trasporto pubblico a Napoli, sui suoi canali social. Non sono ancora stati resi noti i tempi di ripristino del servizio.

La Linea 1 della metro ferma già questa mattina

Si tratta del secondo stop, nella stessa giornata, per la Linea 1 della metropolitana di Napoli. Già nella mattinata odierna, per circa un'ora e mezza, dalle 6 alle 7.35, la circolazione dei treni è stata interrotta sull'intera tratta a causa di problemi tecnici. Inoltre, per motivi che non sono ancora stati resi noti, è rimasta chiusa la stazione di Municipio, nell'omonima piazza nel cuore della città.