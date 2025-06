video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

Napoli, donna cade sui binari della metro linea 1 ma il macchinista frena il treno e la salva Incidente questa mattina alla stazione Museo della metro Linea 1: una donna è caduta sui binari, ma il macchinista è riuscito a frenare in tempo.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Una donna cade sui binari della metro Linea 1 di Napoli mentre sta arrivando il treno in stazione, ma il macchinista con uno scatto fulmineo riesce ad azionare il freno e a fermare il convoglio in tempo, prima che sia troppo tardi. Attimi di terrore questa mattina, giovedì 26 giugno, attorno alle ore 7,00, alla fermata Museo della metropolitana di Napoli a piazza Cavour. Ma per fortuna tutto è finito bene e nessuno si è fatto male. I soccorsi sono scattati immediatamente, con gli agenti di stazione, il personale della sicurezza, la Polizia di Stato e l'ambulanza del 118 che sono arrivati sul posto per aiutare la donna.

Cade sui binari, il macchinista frena il treno e la salva

La donna è stata raggiunta dai soccorritori che l'hanno portata in sicurezza sulla banchina, affidandola alle cure dei sanitari. Si tratterebbe, secondo le prime informazioni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, di una donna senza tetto con problemi psichici. All'arrivo del treno si sarebbe seduta sul margine della banchina come per scendere sul binario. Non si esclude l'ipotesi di un gesto estremo.

Il macchinista è riuscito a frenare di botto. La circolazione, ad ogni modo, non ha subito rallentamenti significativi. Concluse le operazioni di salvataggio, il treno è ripartito dopo pochi minuti e non si sono avute ripercussioni sul servizio. Dopo le prime cure mediche ricevute sul posto dal personale sanitario, la donna è stata poi trasportata in ospedale per eventuali ulteriori accertamenti.

Sulla vicenda interviene Marco Sansone, sindacalista Usb:

"Grazie alla prontezza del macchinista di linea 1 oggi si è evitata l'ennesima tragedia. Un episodio che sottolinea una volta di più le capacità dei dipendenti front line dell'ANM e dello stress che vivono quotidianamente, ma anche la necessità di aumentare il numero degli operatori in servizio presso le stazioni metropolitane".