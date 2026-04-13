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Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1, arriva il drappello della Polizia: controlli su tutti i treni dalle 8 alle 20

Alla stazione metro Linea 1 di Piscinola istituito il drappello della Polmetro della Polizia di Stato. Gli agenti controlleranno anche i treni.
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A cura di Pierluigi Frattasi
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Arriva la Polizia di Stato sulla metro Linea 1 di Napoli. Attivato il drappello della Polmetro alla stazione di Piscinola, dove ci sono anche il capolinea dei treni e la sala operativa. Ma gli agenti effettueranno controlli su tutti i treni del metrò. Si tratta di un nuovo servizio, istituito per rafforzare la sicurezza all'interno di questo mezzo di trasporto pubblico usato da oltre 45milioni di passeggeri all'anno. I poliziotti, inizialmente, saranno 14, e si aggiungono alla security interna di Anm già operativa in tutte le stazioni. Gli agenti garantiranno la sicurezza dei passeggeri, lavoratori pendolari e studenti che utilizzano i treni della metropolitana per andare a scuola ogni giorno, contrastando borseggi e vandalizzazioni. Il presidio è operativo da fine febbraio, ma è stato ufficializzato a regime da oggi, mentre l'attività è iniziata nel gennaio 2025.

Il presidente della VIII Municipalità, Nicola Nardella, commenta a Fanpage.it: "È un'ottima notizia. Con enorme piacere accogliamo la Polmetro nella stazione di Piscinola. Ci saranno pattuglie per tutte le fermate della linea 1 per una maggiore sicurezza per tutti i cittadini, giovani e anziani, e per scongiurare i reati predatori".

Alla metro di Piscinola drappello di Polizia

A comunicare l'istituzione del nuovo drappello Polmetro è il Comune di Napoli, che scrive: "Attivo anche nella stazione di Piscinola della Linea 1 della Metropolitana di Napoli il nuovo servizio di Polmetro, un presidio della Polizia di Stato specializzato nelle misure di rafforzamento della sicurezza dei pendolari. Dalle 8 alle 20, 14 agenti della Polizia svolgeranno su tutta la Linea 1 attività di vigilanza a tutela delle persone che frequentano i mezzi pubblici. Le nuove unità si aggiungono al sistema di sicurezza già attivo nelle stazioni per assicurare maggiori condizioni di vivibilità e legalità".

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Nelle ore serali, i controlli sono già eseguiti periodicamente dalle forze dell'ordine, che utilizzano anche metal detector, in particolare nelle serate del weekend, per verificare che non siano introdotti coltelli o altre armi atte ad offendere all'interno della metropolitana. I controlli sulla metropolitana sono stati richiesti con forza dai cittadini, per scongiurare anche i reati cosiddetti predatori: scippi e borseggi che possono avvenire, purtroppo, a bordo delle metropolitane, oltre ad atti di vandalismo che possono deturpare le stazioni dell'arte.

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