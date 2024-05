video suggerito

Incidente a Villa Literno, morto Dimitri Iannone: aveva partecipato a “Il Collegio”. Con lui morti Robert e Filomena Tra le vittime dell’incidente di questa notte a Villa Literno, nel Casertano, c’è Dimitri Iannone, 24 anni, che aveva preso parte alla prima edizione del reality “Il Collegio”. Le altre vittime sono Robert Banica e Filomena Del Piano, 23 e 19 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Dimitri Iannone durante la sua esperienza a "Il Collegio"

La tragedia occorsa questa notte ha lasciato senza parole la comunità di Villa Literno, cittadina della provincia di Caserta: questa notte, tre giovani ragazzi sono morti in un incidente stradale. L'auto sulla quale viaggiavano i tre, dopo essersi scontrata con un'altra vettura, si è ribaltata e sono rimasti incastrati nell'abitacolo: tra le vittime c'è Dimitri Iannone, 24enne proprio di Villa Literno, volto noto in quanto aveva partecipato alla prima edizione del reality di Rai 2 "Il Collegio". Insieme al 24enne, in quell'auto ribaltatasi in via delle Dune, hanno perso la vita Filomena Del Piano, 19 anni, e Robert Banica, 23 anni. Altre tre persone, inoltre, sono rimaste ferite nello scontro.

Robert Banica, un'altra delle vittime dell'incidente

Come detto, la comunità di Villa Literno è sconvolta dalla tragedia. Il sindaco, Valerio Di Fraia, ha così commentato l'accaduto:

Questa mattina la nostra comunità si è risvegliata con una notizia che ci lascia tutti sconvolti. Tre giovanissimi hanno perso la vita a seguito di un incidente stradale. Con il cuore colmo di dolore, interpretando il sentimento collettivo della nostra Città, rivolgo a nome della Nostra Comunità e mio personale , i più profondi sentimenti di cordoglio e vicinanza alle famiglie. Alle Altre tre persone ferite, auguro che possano rimettersi al più presto. A loro siamo vicini nella Speranza e nella Preghiera

La dinamica dell'incidente frontale a Villa Literno

L'incidente in cui hanno perso la vita Dimitri, Filomena e Robert si è verificato, come detto, nella notte appena trascorsa in via delle Dune. L'automobile sulla quale viaggiavano i tre ragazzi si è scontrata frontalmente con un'altra auto: la prima vettura si è ribaltata e i tre sono rimasti incastrati nell'abitacolo: sul posto i vigili del fuoco, che hanno estratto i giovani dall'auto; purtroppo, il 118 non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.