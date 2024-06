Investita da un camion mentre va in bici, Patrizia Tommasino muore a 40 anni nel Casertano

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale nella mattinata odierna, sabato 29 giugno, a Cellole, nella provincia di Caserta: il bilancio, purtroppo, è di una donna morta, Patrizia Tommasino, 40 anni. Stando a quanto si apprende, Patrizia Tommasino si trovava in bicicletta e stava percorrendo la rotatoria in via Napoli quando, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è stata investita da un camion. Fatale l'impatto e la caduta al suolo per la 40enne: quando sul posto sono giunti i sanitari del 118, infatti, per la donna non c'era purtroppo più nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Sessa Aurunca, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a determinare la precisa dinamica dell'incidente e a stabilire eventuali responsabilità; non è escluso che sul corpo di Patrizia Tommasino possa essere eseguita l'autopsia.

Il cordoglio del sindaco di Cellole

Sulla morte di Patrizia Tommasino è intervenuto Guido Di Leone, sindaco di Cellole, che sui social ha voluto esprime il cordoglio dell'intera comunità:

Oggi per Cellole è un giorno triste. Patrizia Tommasino aveva solo 40 anni, è rimasta coinvolta in un’incidente nel centro urbano mentre era in giro come ogni giorno con la sua bici. Non ce l’ha fatta, la vita con lei è stata ingiusta. Era una persona buona e tanto umile.Sono vicino alla sua famiglia e mi stringo al loro dolore. Comunico alla collettività che ogni manifestazione e spettacolo previsto nella giornata di oggi, è da ritenersi annullata. Per noi il rispetto vale più di ogni cosa. Fai buon viaggio Patrizia, che la terra ti sia lieve

Morto un 19enne in un altro incidente stradale nel Casertano

La provincia di Caserta ha fatto registrare, purtroppo, anche un altro incidente mortale. Nella notte, ad Aversa, un ragazzo di 19 anni, Alfonso Lecce, è morto in un incidente in scooter. Il giovane, secondo una prima ricostruzione, ha perso il controllo del mezzo a due ruote, cadendo rovinosamente sull'asfalto: per lui non c'è stato purtroppo nulla da fare.