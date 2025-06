Bracciante lasciato davanti al Pronto Soccorso, muore in ospedale: aperta un’inchiesta nel Casertano

Il bracciante, 30 anni, è morto ieri a Caserta. L’uomo è stato lasciato all’esterno del Psaut di San Felice a Cancello, probabilmente in seguito a un malore. Indagini in corso per fare luce sul decesso.