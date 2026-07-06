Tragedia in mare a Procida: turista muore dopo aver fatto il bagno davanti alla moglie

L’uomo, un turista romano, si trovava in barca con la moglie e ha accusato un malore dopo aver fatto il bagno: inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei soccorritori.

L’intervento del 118 a Procida

Tragedia nella giornata di oggi, lunedì 6 luglio, sull'isola di Procida, nel Golfo di Napoli: un turista è morto dopo aver fatto il bagno in mare. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, l'uomo, un turista romano le cui generalità non sono ancora note, si trovava in barca insieme alla moglie nei pressi della località "Pozzo Vecchio"; dopo aver fatto un bagno in mare ed essere risalito sull'imbarcazione, l'uomo avrebbe accusato un improvviso malore.

La barca ha così raggiunto il porto turistico di Procida, dove nel frattempo, tempestivamente allertati, erano giunti i sanitari del 118 che, nonostante le manovre di rianimazione praticate sul turista, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Visto il tragico epilogo, sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito; dai rilievi svolti e dalle dichiarazioni raccolte, è emerso che il decesso dell'uomo sarebbe riconducibile a cause naturali, motivo per cui, non ravvisati profili di rilevanza penale, la salma è stata restituita alla famiglia, che potrà procedere con i funerali.