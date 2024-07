video suggerito

Mario Castellano morto a 23 anni in un incidente in scooter. Il sindaco: "Ragazzo d'oro" Il 23enne è morto questa notte in un incidente in scooter a Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli. Il sindaco di Vico Equense, la città della quale era originario, ha voluto ricordarlo con un post sui social.

A cura di Valerio Papadia

Mario Castellano

Si chiamava Mario Castellano il ragazzo di 23 anni morto nella notte in seguito a un incidente stradale in scooter a Meta di Sorrento, nella provincia di Napoli. Il 23enne era originario della vicina Vico Equense; proprio il sindaco della città, Peppe Aiello, ha voluto ricordare il giovane con un post sui social, esprimendo alla famiglia il cordoglio dell'intera comunità:

Mario, un ragazzo d’oro, gioviale e buono. Fra qualche giorno avrebbe dovuto festeggiare il compleanno e partecipare ad un evento che aveva contribuito a realizzare. Invece ci ritroviamo senza parole nel ricordare il suo sorriso e la sua gioia di vivere.Il Comitato organizzatore di “Arte & Orto” mi ha comunicato che l’evento, in programma dal prossimo 21 luglio, è stato annullato. Mario e la sua famiglia sono stati sempre dei pilastri per questa manifestazione e per quanto di bello veniva organizzato nel borgo, che oggi ha perso uno dei suoi figli

Mario Castellano è morto in ospedale

L'incidente si è verificato, come detto, questa notte a Meta di Sorrento, intorno alle 3.30, in via Alberi, zona collinare della città. Per cause ancora in corso di accertamento, Mario Castellano ha perso il controllo del suo scooter e ha impattato violentemente contro un palo della pubblica illuminazione: soccorso dai sanitari, il 23enne è stato portato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dove purtroppo è deceduto a causa delle ferite riportate nell'incidente.