Incidente sull'Asse Perimetrale di Melito: muore un uomo alla guida della propria auto Un uomo di 60 anni è morto in un incidente stradale sull'Asse Perimetrale di Melito questa mattina: indagano i carabinieri di Caivano.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Incidente stradale mortale sulla Strada Provinciale 500, nota anche come Asse Perimetrale di Melito: un uomo di 60 anni ha perso la vita mentre era alla guida della propria automobile. L'incidente non coinvolgerebbe altre vetture: sul posto, oltre ai soccorsi, anche i carabinieri della Compagnia di Caivano per i rilievi e le indagini del caso. Ancora tutta da ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente: toccherà ai militari dell'Arma fare chiarezza sulla vicenda. L'incidente è avvenuto all'altezza di Casandrino, nell'hinterland partenopeo.

L'uomo di 60 anni che era alla guida è morto sul colpo: nulla da fare per i soccorritori giunti sul posto. Il traffico sull'Asse Perimetrale di Melito ha subito forti rallentamenti dovuti ai rilievi dei carabinieri di Caivano e ai soccorsi, ma la circolazione non è mai stata interrotta.