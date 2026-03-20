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Incidente sulla Telesina, muore Gianfranco Buonomo: lascia una moglie e cinque figli

Impatto tra auto e camion, muore a 44 anni Gianfranco Buonomo. Traffico in tilt sulla Telesina, dinamica in fase di accertamento.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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Gianfranco Buonomo
Gianfranco Buonomo

Violento incidente questa mattina lungo la statale 372 Telesina: a perdere la vita Gianfranco Buonomo, un 44enne di Alvignano, in provincia di Caserta, che lascia una moglie e cinque figli. L'impatto, violentissimo, è avvenuto all'altezza del chilometro 12 della Strada Statale 372 Telesina, in direzione di Caianello: non sono ancora chiare le cause dell'incidente, che ha visto coinvolte due vetture, un camion ed una Lancia Musa. Lo scontro ha sbalzato fuori dal veicolo il 44enne, morto praticamente sul colpo.

Sul posto sono arrivate subito dopo le ambulanze del 118, assieme al personale dell'Anas, alle forze dell'ordine ed ai vigili del fuoco, per gestire i rilievi e la viabilità. Ancora tutta da ricostruire la dinamica dell'incidente: forze dell'ordine che stanno eseguendo i rilievi sul posto. Il tratto interessato dall'incidente è stato chiuso temporaneamente in direzione di Caianello. Forti i disagi alla circolazione, con gli operatori sul posto al lavoro per riaprire nel più breve tempo possibile. Tanti sui social i messaggi di cordoglio per la morte del 44enne di Alvignano, molto conosciuto in città.

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