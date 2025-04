video suggerito

Incidente a Roscigno, un ragazzo di 19 anni cade dalla bicicletta e muore Un ragazzo di 19 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua bicicletta ed essersi schiantato su un albero. La tragedia è avvenuta nel corso della serata di oggi, venerdì 25 aprile, lungo via Roma.

A cura di Enrico Tata

Immagine di repertorio

Incidente a Roscigno, provincia di Salerno. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua bicicletta ed essersi schiantato su un albero. La tragedia è avvenuta nel corso della serata di oggi, venerdì 25 aprile, lungo via Roma.

Il ragazzo è morto dopo essersi schiantato su un albero

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, il giovane era ospite del centro di accoglienza Sai a Roscigno. Stava rientrando dopo aver fatto la spesa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua bicicletta ed è finito contro un albero sul lato opposto della carreggiata. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso il ragazzo, ma per lui non c'era nulla da fare.

Indagini in corso sulle cause dell'incidente

Indagini in corso sulle cause dell'incidente, che restano ancora da chiarire. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi: sono coinvolti altri mezzi che forse hanno fatto sbandare il ragazzo? Una manovra improvvisa per evitare un ostacolo, forse un animale? Oppure ancora il ragazzo è caduto perché le buste della spesa gli hanno fatto perdere l'equilibrio? Sulla dinamica stanno indagando i carabinieri della compagnia di Sala Consilina.