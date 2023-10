Concorsi Comune Napoli 2024: 1000 assunzioni di vigili, maestre, spazzini e autisti: date e profili Il Comune di Napoli entro il 2023 bandirà un nuovo concorso. Centinaia di assunzioni con scorrimento d graduatorie e bandi nelle società partecipate Asìa, Anm e Abc.

A cura di Pierluigi Frattasi

In arrivo nuovi concorsi al Comune di Napoli per l'assunzione a tempo indeterminato di maestre, tecnici, vigili urbani, sorveglianti e operai. Il Municipio, a quanto apprende Fanpage.it, si prepara a lanciare un nuovo bando per il reclutamento di circa 200 dipendenti tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre 2023. Le prove si terranno nel 2024. Si cercano vari profili: dagli agenti della Polizia Locale, agli istruttori direttivi tecnici, agli educatori. Altro personale sarà reclutato tramite lo scorrimento di graduatorie già in vigore, progressioni verticali e stabilizzazioni o preso dai centri per l'impiego, per un totale di 465 assunzioni a tempo indeterminato. A queste si aggiungeranno nel corso del 2024 altre assunzioni nelle società partecipate di proprietà del Comune, come Asìa, Anm e Abc. In totale potrebbero essere quasi mille le assunzioni entro il prossimo anno.

Manfredi: "Abbiamo bisogno di personale"

Il sindaco Gaetano Manfredi lo ha anticipato nel corso della conferenza stampa per i 2 anni di mandato: "Napoli è la terza città d'Italia, ma ha in proporzione meno personale per abitante e con un'età media di 60 anni. Abbiamo già fatto un concorso per 980 assunzioni che sono entrate in servizio dallo scorso giugno e 55 dirigenti. Molti sono andati a potenziare le Municipalità. Ma abbiamo già approvato nuovi concorsi per educatori, agenti di Polizia Locale e tecnici. Inoltre stiamo formando il personale con la funzione pubblica". Manfredi ha annunciato anche le assunzioni nelle partecipare: circa 300 operatori ecologici in Asìa, nuovi autisti di bus e macchinisti della metro in Anm, operai in Abc.

Concorso 2024 Comune di Napoli: i profili e le date

Per quanto riguarda le 465 assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Napoli, il concorso per 180 dipendenti sarà bandito tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre.

Ecco di seguito tutte le figure ricercate:

50 agenzia Polizia Municipale

30 istruttori socio educativi

50 maestre di sostegno

50 istruttori direttivo tecnico

A questi si aggiungono:

25 sorveglianti che potrebbero essere assunti dalle liste dei Centri per l'Impiego.

Scorrimenti graduatorie

5 maestre

74 istruttori socio educativi

50 agenti di Polizia Municipale

Progressioni

25 operatori di servizi generali da categoria A a B

40 istruttori direttivi amministrativi da categoria C a D

Stabilizzazioni

48 agenti di Polizia Municipale

18 personale socio educativo ex REI

Le assunzioni nelle società partecipate

Sono previste anche centinaia di nuove assunzioni nelle società partecipate del Comune. In questo caso, però, non ci sono numeri già definiti, ma solo delle stime che stanno circolando. Ulteriori dettagli si avranno nelle prossime settimane.

Asia

Il sindaco ha annunciato che dopo le assunzioni di 519 operatori ecologici, nel 2024 "assumeremo altre 300 persone – probabilmente con lo scorrimento delle graduatorie – È stato fatto un grande lavoro. Abbiamo comprato anche 200 mezzi nuovi tradizionali ed elettrici. Vogliamo spingere per aumentare la raccolta differenziata al 40%".

Anm

Anm, l'azienda dei trasporti pubblici, è alla ricerca di personale per i nuovi 250 bus elettrici e per pilotare i treni della metro Linea 6 che aprirà a metà 2024. "Assumeremo nuovi autisti e macchinisti della metropolitana" ha assicurato Manfredi.

Anche in questo caso, non ci sono ancora numeri precisi. Per andare a pieno regime con i nuovi treni della metro Linea 1 e per l'apertura della Linea 6 servirebbero circa 50 nuovi macchinisti. Per quanto riguarda i bus, al momento la flotta conta 255 pullman e circa 750 autisti. Con l'arrivo dei 250 bus elettrici la flotta, al netto delle sostituzioni dei mezzi vecchi, dovrebbe arrivare a 450 bus con circa 1200 autisti. L'ipotesi, quindi, potrebbe essere di assumere circa 500 nuovi autisti di bus. Al momento esiste una graduatoria con 500 idonei, dalla quale sono state assunte circa 180 persone, mentre altri conducenti sono utilizzati come somministrati.

Abc

"Abc – ha spiegato Manfredi – non approvava bilanci dal 2018. C'era un contenzioso con il Comune per 100 milioni ed un altro con la Regione per altri 100 milioni. Tutte queste partite si sono chiuse. Sono stati approvati i bilanci ed è stata approvata una transazione. L'Ente Idrico Campano ha affidato ad Abc il servizio idrico integrato, che è la condizione per avere finanziamenti. L'azienda è stata rimessa in bonis. Faremo assunzioni e investimenti soprattutto sulle fognature est, ovest nord, manutenzione caditoie fontanine e servizi anti incendio". Di quante assunzioni si parla? Il vecchio piano prevedeva circa 70 assunzioni, ma potrebbe subire modifiche.