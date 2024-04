Salgono sul bus, costringono l’autista a fermarsi e spaccano i vetri prima di fuggire

video suggerito

Momenti di paura questa mattina a Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli: alcuni ignoti sono saliti a bordo di un autobus e, dopo aver costretto il guidatore a fermarsi per farli scendere, avrebbero danneggiato anche alcuni vetri con dei martelli frangi-vetro recuperati con ogni probabilità a bordo del mezzo, per poi far perdere le proprie tracce. Sul posto sono poi giunti i carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco.

Tutto sarebbe accaduto a bordo di un mezzo dell'Ente Autonomo Volturno partito da Napoli e che in quel momento era arrivato in corso Vittorio Emanuele, in pieno centro a Torre del Greco. Alcuni sconosciuti, il cui numero non appare ancora chiarissimo, sono quindi saliti a bordo dell'autobus per poi costringere, durante la marcia, l'autista a fermarsi per farli uscire. Prima di fuggire però avrebbero danneggiato i vetri del mezzo dell'EAV con dei martelli frangi-vetro, recuperati probabilmente a bordo del mezzo stesso. I carabinieri, intervenuti per la segnalazione di danneggiamento di un autobus, sono arrivati sul posto ma i responsabili erano già scappati. Non ci sono feriti: è in corso di quantificazione, invece, il danno riportato dal mezzo. La corsa è stata nel frattempo interrotta per permettere ai militari dell'Arma della sezione radiomobile di Torre del Greco di effettuare tutti i rilievi del caso.