Sale sul bus e cerca di strangolare l'autista, terrore sulla linea Scampia-Mondragone Panico a bordo del bus Air Scampia-Mondragone. Sansone (Usb): "Servono cabine blindate per i conducenti dei bus"

A cura di Pierluigi Frattasi

Sale sul bus in evidente stato di alterazione, l'autista cerca di aiutarlo, ma il passeggero va in escandescenze e cerca di strangolarlo. Il conducente del pullman riesce a divincolarsi. L'aggressore fugge prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Scene da panico ieri sera sul bus dell'Air Campania, in servizio sulla linea Scampia-Mondragone. A denunciare l'accaduto è Marco Sansone, del coordinamento Usb.

Sale sul bus e cerca di strangolare l'autista

Drammatica la ricostruzione di quanto accaduto, denunciata dall'Usb, come racconta Marco Sansone:

"Ieri pomeriggio si è registrata ancora un'aggressione ai danni di un autista AIR Campania. Questa volta, la linea che ha visto coinvolto l'operatore d'esercizio è la Scampia/Mondragone. Appena partito dell'attestamento di Scampia, proprio alla prima fermata effettuata, sull'autobus sono saliti tre passeggeri, due signore ed un uomo visibilmente alticcio e barcollante, che subito mostrava difficoltà sia nel salire a bordo del mezzo che, di conseguenza, nel reggersi agli appositi sostegni per evitare di cadere. L'autista, resosi conto della preoccupazione delle due signore, ma anche a tutela della sicurezza dello stesso passeggero, gli chiedeva se avesse bisogno di aiuto. A quel punto il conducente di linea si è visto prima coprire di insulti, per poi essere avvicinato dall'uomo in modo minaccioso".

A quel punto, il conducente, resosi conto dell'impossibilità di continuare il viaggio in quella condizione, cerca di allertare i soccorsi, ma senza successo:

L'uomo, indispettito dalle chiamate di supporto effettuate dall'autista, aggrediva fisicamente l'autista, tentando di strangolarlo. Quest'ultimo reagiva divincolandosi, ed a quel punto l'aggressore, onde evitare di essere bloccato dalle persone che stavano assistendo alla scena, decideva di scendere dall'autobus e di scappare goffamente a causa del suo stato di alterazione, dileguandosi rapidamente. L'operatore d'esercizio, dopo aver avvisato i suoi superiori dell'accaduto, attendeva sul posto il supporto aziendale, ed al suo arrivo si recava presso il pronto soccorso dell'ospedale del Mare, dove gli venivano diagnosticati 7 giorni di prognosi.

Sansone (Usb): "Servono cabine blindate nei bus"

Marco Sansone, dell'Esecutivo Confederale Regionale USB Campania, commenta:

"Abbiamo chiesto all'azienda di prevedere autobus con cabine blindate, soprattutto in considerazione dell'incapacità da parte delle istituzioni di aumentare i controlli sul territorio ed a bordo di mezzi pubblici e stazioni. Intanto, come Organizzazione Sindacale abbiamo attivato una procedura di raffreddamento per chiedere ad AIR Campania di ampliare il numero dei verificatori di titoli di viaggio, affinché su tutti gli autobus ed a tutte le ore possa esserci quel supporto necessario alla sicurezza degli autisti e dei passeggeri che regolarmente pagano il biglietto".