Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero mezzi pubblici, caos a Napoli: chiuse metro Linea 1 e Cumana, code alle fermate Scioperi di Orsa e Cub Trasporti a Napoli: ferme metro Linea 1 e Cumana. Vesuviana a singhiozzo. Disagi su metro Linea 2, treni regionali e bus. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Sospeso il servizio della metro Linea 1 di Napoli, con tutte le stazioni chiuse dalle 12 di oggi, domenica 7 luglio 2024, a causa dello sciopero di 4 ore indetto dal sindacato Orsa per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Le corse riprenderanno attorno alle 17. Fermi in deposito anche quasi tutti i bus dell'Anm. Circolano, invece, le funicolari. Ferma in mattinata la Cumana, gestita dall'Eav, dove lo sciopero ha interessato l'orario 8,20-12,20. Mentre la Vesuviana ha circolato a singhiozzo. Grossi disagi anche sulla metro Linea 2 e sui treni regionali, dove è indetto un altro sciopero nazionale di 24 ore, che si concluderà alle ore 21,00, di Cub Trasporti e Sgb, con l'adesione di Assemblea Nazionale Pdm/pdb e Usb Lavoro Privato.

Anm, fermi metro Linea 1 e bus

La Metro Linea 1, come detto, oggi, domenica 7 luglio, è chiusa da mezzogiorno a causa dello sciopero, come afferma il sindacato Orsa Trasporti. "Servizio di superficie su gomma sospeso quasi del tutto nella fascia 12.00 16.00. Adesione del 65% del personale in servizio. Un risultato straordinario considerato che a scioperare era una sola organizzazione sindacale. Lavoratrici/tori come sempre accaduto in questi anni, anche questa volta hanno sostenuto la nostra posizione dimostrando il valore delle nostre battaglie e la credibilità ed il valore del nostro Sindacato", dichiara Fabio Cuomo segretario ORSA TRASPORTI.

Cumana chiusa, Vesuviana a singhiozzo

Per quanto riguarda l'Eav, durante le ore di sciopero a singhiozzo la vesuviana. Ferma la Cumana. Regolare la metropolitana arcobaleno, la Funivia del Faito ed il servizio bus. Sulle linee vesuviane nelle ore di sciopero sono partite 4 corse per Sorrento ed una navetta. I treni sulle flegree sono stati garantiti solo sulla Circumflegrea e comunque limitati a Soccavo. Mentre la linea Cumana si è fermata totalmente. L'azienda comunica che su circa 900 dipendenti presenti nelle ore di sciopero hanno aderito 95 unità per una percentuale del 10,5%. Personale treni delle linee vesuviane: circa 50 adesioni su circa 82 presenti. Personale treni linee Flegree: circa 30 adesioni su circa 53 presenti. Personale Autolinee 5 adesioni. Dalle 12.30 la circolazione è ripresa regolarmente su tutte le linee.