Trasporto pubblico a Napoli

Sciopero a Napoli il 7 luglio 2024, a rischio bus, metro e treni: gli orari garantiti Anm, Eav e Fs Nel weekend del 6-7 luglio 2024 sono previsti due scioperi dei trasporti pubblici nazionali che interesseranno la Campania. A Napoli saranno coinvolti metro Linea 1 e 2, bus, funicolari, tram, filobus, Circumvesuviana, Cumana e Circumflegrea, Frecce. Le fasce garantite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Weekend nero per i trasporti pubblici in Campania sabato 6 e domenica 7 luglio 2024, a causa di due scioperi nazionali che interesseranno metro, bus, filobus, funicolari, tram e treni, sia nazionali che regionali. Si tratta dello sciopero nazionale di 4 ore proclamato dall'Orsa Trasporti, che riguarderà le linee Eav dalle 8,20 alle 12,20 (Circumvesuviana, Cumana, Circumflegrea), e le linee Anm dalle 12,00 alle 16,00 (Metro Linea 1, bus, tram, filobus, funicolari). E dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Cub Trasporti e Sgb, con l'adesione di Assemblea Nazionale Pdm/pdb e Usb Lavoro Privato, dalle 21,00 di sabato 6 alle 21,00 di domenica 7 luglio, che interesserà le linee Trenitalia, a Napoli, quindi, anche la metro Linea 2. In entrambi gli scioperi, le motivazioni riguardano le trattative per il rinnovo del CCNL degli Autoferrotranvieri.

Ad aumentare i disagi, la coincidenza dello sciopero con la giornata festiva di domenica. In questo caso, infatti, per i treni regionali e la metropolitana Linea 2, gestiti da Fs, non saranno previste fasce di garanzia. La disponibilità di treni sarà quindi determinata dall'adesione del personale allo sciopero. Mentre ci saranno le fasce garantite, invece, per le Frecce.

Per quanto riguarda la Circumvesuviana, che collega Napoli ad importanti località turistiche come Pompei, Ercolano e la Penisola Sorrentina, considerando i possibili disagi, l'Eav ha chiesto in Prefettura il supporto alle forze dell’ordine per evitare problemi di ordine pubblico, in particolare nelle stazioni di Piazza Garibaldi e di Sorrento dove a causa dell’elevato flusso di passeggeri ed in ipotesi di fermo della circolazione potrebbero determinarsi situazioni di tensione.

Gli orari garantiti di metro, bus e funicolari Anm a Napoli il 7 luglio

Per quanto riguarda lo sciopero nazionale di 4 ore, dalle ore 12.00 alle ore 16.00, dei mezzi di trasporto pubblico locale a Napoli, gestiti dall'Anm, sono state previste delle apposite fasce di garanzia per domenica 7 luglio. In queste fasce sarà garantito il passaggio dei mezzi pubblici:

Funicolari Centrale, Montesanto e Mergellina : ultima corsa del mattino garantita alle ore 11.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 16.20.

: ultima corsa del mattino garantita alle ore 11.50. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana delle ore 16.20. Funicolare di Chiaia chiusa per lavori: Attiva navetta bus 128 (segue fasce garanzia bus).

Attiva navetta bus (segue fasce garanzia bus). Metro Linea 1: ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 11.20 e da Garibaldi alle ore 11.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 16.50 e da Garibaldi alle ore 17.30.

ultima corsa del mattino garantita da Piscinola alle ore 11.20 e da Garibaldi alle ore 11.20. Il servizio riprende con la prima corsa pomeridiana da Piscinola alle ore 16.50 e da Garibaldi alle ore 17.30. Linee di Superficie: (tram, bus, filobus) stop al servizio dalle ore 12:00 alle ore 16:00. Le ultime partenze saranno effettuate circa 30 minuti prima l’inizio dello sciopero per riprendere circa 30 minuti dopo la fine dello sciopero.

Fasce di garanzia Eav durante lo sciopero dei mezzi a Napoli

Domenica 7 luglio 2024 il sindacato Orsa Trasporti ha proclamato uno sciopero nazionale di 4 ore, che in EAV si svolgerà dalle ore 08:20 alle ore 12:20.

Di seguito le fasce di garanzia, divise per linee:

Linee Vesuviane

Ultime partenze prima dello sciopero

Da Napoli per

Sorrento 8:04

Sarno 8:10

Torre Annunziata* 8:14 (*treno 4083 per Poggiomarino)

Poggiomarino 8:14

Per Napoli da

Sorrento 8:14

Sarno 7:50

Poggiomarino 8:18

Torre Annunziata* 8:44 (*treno 4082 proveniente da Poggiomarino)

Prime partenze dopo lo sciopero

Da Napoli per

Sorrento 12:52

Sarno 12:22

Poggiomarino 13:02

Torre Annunziata 12:33

Per Napoli da

Sorrento 12:26

Sarno 13:14

Poggiomarino 12:30

Torre Annunziata* 12:56 (*treno 4124 proveniente da Poggiomarino)

Bus sostitutivi linea Napoli-Baiano

Lo sciopero nazionale coinvolge anche AIR Campania (dalle ore 09:00 alle ore 13:00). Pertanto, in tale fascia oraria potrebbero verificarsi riduzioni di servizio per adesione allo sciopero del personale AIR.

Linee Flegree

Ultime partenze prima dello sciopero:

da Montesanto per Torregaveta 08:01

da Montesanto per Licola 08:00

da Torregaveta per Montesanto 08:14

da Licola per Montesanto 07:56

Prime partenze dopo lo sciopero:

da Montesanto per Torregaveta 12:21

da Montesanto per Licola 12:24

da Torregaveta per Montesanto 12:34

da Licola per Montesanto 12:44

Metropolitana Piscinola-Aversa

Ultime partenze prima dello sciopero

da Aversa per Piscinola 08:00

da Piscinola per Aversa 08:15

Prime partenze dopo lo sciopero

da Aversa per Piscinola 12:30

da Piscinola per Aversa 12:45

Anche Trenitalia sciopera il 6 e 7 luglio: nessuna fascia di garanzia per i regionali

Per lo sciopero nazionale di 24 ore di Trenitalia, dalle ore 21,00 di sabato 6 alle 21,00 di domenica 7 luglio, sono previste fasce garantite solo per le Frecce, ma non per i treni regionali e la metropolitana Linea 2. I viaggiatori, che intendono rinunciare al viaggio, possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero, fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l’app Trenitalia, la sezione Infomobilità di questo sito, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di assistenza clienti.

Le motivazioni dello sciopero a Napoli il 7 luglio

Lo sciopero nazionale dell'Orsa Trasporti di 4 ore è stato articolato in maniera differente a livello territoriale e di aziende. Le motivazioni sono le seguenti: rinnovo contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri, mancanza di finanziamenti adeguati al settore trasporto pubblico, problemi di sicurezza, inquadramento parametrale del personale penalizzante.

Secondo quanto dichiarato dal sindacato,

"le trattative per il rinnovo del contratto nazionale degli autoferrotranvieri si sono interrotte alla fine dello scorso mese di maggio. Le richieste delle associazioni datoriali – argomenta l'Orsa Trasporti – sono davvero irricevibili, la mancanza di finanziamenti adeguati ad un settore considerato strategico ai fini della transizione green, il disinteresse della politica ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici, i problemi di sicurezza mai risolti, un inquadramento parametrale penalizzante, l'erosione dell'inflazione sui salari negli ultimi anni, hanno portato la segreteria nazionale Orsa trasporti tpl a proclamare la prima azione di sciopero che in Anm si svolgerà con le seguenti modalità: tutto il personale sciopererà dalle 12,00 alle 16,00".

Treni, corse soppresse per lavori in Campania nel weekend 6-8 luglio

Sono previste, poi, delle soppressioni di corse dei treni Trenitalia, a causa di lavori sulle linee.

Dalle ore 23.30 di sabato 6 luglio alle ore 04.30 di lunedì 8 luglio, sarà modificato il programma di circolazione di alcuni treni del Regionale, Intercity e Frecciarossa di Trenitalia sulla linea Napoli – Roma (via Cassino) per consentire i lavori di manutenzione nella stazione di Rocca D’Evandro.

In particolare:

i treni del Regionale di Trenitalia della relazione Napoli Centrale – Cassino sono cancellati tra Vairano e Cassino;

i treni della relazione Caserta – Cassino – Roma sono cancellati tra Caserta e Cassino;

i treni regionali della relazione Isernia – Roma Termini sono cancellati tra Isernia e Cassino .

. Previsti bus nelle tratte interrotte con un aumento dei tempi di percorrenza, in relazione anche al traffico stradale.

I treni Intercity della relazione Bari Centrale – Roma Termini subiscono deviazioni di percorso con modifiche di fermate e orario.

con modifiche di fermate e orario. Previsti bus tra Anagni e Caserta in sostituzione degli IC 703 e 704 ;

in sostituzione degli ; il treno Intercity 710 Taranto – Roma segue percorso via Formia con modifiche di orario;

con modifiche di orario; il treno Frecciarossa 9539 Milano Centrale – Napoli Centrale, domenica 7 luglio non ferma a Frosinone e Cassino e anticipa l’orario di arrivo a Napoli C.le alle 18.11;

Milano Centrale – Napoli Centrale, non ferma a Frosinone e Cassino e anticipa l’orario di arrivo a Napoli C.le alle 18.11; il treno Frecciarossa 9304 Napoli C.le – Torino Porta Nuova, domenica 7 luglio non ferma a Cassino e Frosinone e posticipa l’orario di partenza da Napoli C.le alle 5.30.