Evita un'auto e finisce contro un pilastro di cemento: danni al bus della linea sostitutiva Napoli-Baiano Un bus della linea sostitutiva Napoli-Baiano è finito contro un pilastro di cemento per evitare un'auto che gli avrebbe tagliato la strada: nessun ferito.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Incidente lungo la linea sostitutiva Napoli-Baiano, che da oggi sostituisce la linea della Circumvesuviana che resterà chiusa fino all'11 settembre per lavori urgenti. L'autobus, fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, avrebbe sbandato per evitare un'automobile che gli avrebbe tagliato improvvisamente la strada. Tanta paura a bordo ma nessun ferito: l'autobus stesso, finito contro un pilastro di cemento, ha riportato danni già riparati dal personale intervenuto.

Nonostante l'incidente, avvenuto proprio nel primo giorno in cui la linea sostitutiva è entrata in vigore tra mille polemiche da parte dei pendolari, che ieri hanno manifestato anche a Baiano in piazza Napolitano contro la chiusura, il servizio di questa mattina si è svolto senza problemi, ha fatto sapere l'Ente Autonomo Volturno. La linea sostitutiva è stato "affidata alla gemella società regionale Air Campania", fa sapere in una nota l'azienda, che assicura: "Continueremo a monitorare lo svolgimento del servizio per apportare le eventuali necessarie correzioni o integrazioni".

I pendolari però, non ci stanno: nella manifestazione di ieri, solo l'ultima in ordine di tempo, hanno sottolineato che "i lavori potevano farsi in notturna, come per la Napoli-Sorrento". E denunciano che "le corse di bus predisposte non rappresentano un vero servizio sostitutivo, in quanto non consentano la mobilità tra i comuni delle tratte interessate dalla sospensione". E non è escluso che nelle prossime settimane possano manifestare nuovamente in favore della riapertura della tratta, che al momento resta chiusa almeno fino all'11 settembre, data in cui i lavori dovrebbero essere conclusi.