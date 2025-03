video suggerito

Metro Linea 1 chiusa 15-16 marzo, orari e navette bus. Limitata anche Linea 6 Metro Linea 1 chiusa sabato 15 marzo, dalle ore 14, e domenica 16 marzo tutta la giornata. Istituita la navetta bus sostitutiva M1. Limitazioni sulla metro Linea 6. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

La metropolitana Linea 1 di Napoli / immagine di repertorio

Metro Linea 1 chiusa per due giorni, domani, sabato 15 marzo, a partire dalle ore 14,00, e domenica 16 marzo, per tutta la giornata. Anm, l'azienda napoletana della mobilità, che gestisce la linea su ferro, ha predisposto un servizio di navetta bus sostitutivo. Limitazioni ci saranno anche per la metro Linea 6 che non effettuerà la fermata Municipio, ma si fermerà a Chiaia. La sospensione delle tratte si rende necessaria, come riportato da Fanpage.it, per consentire i test di Ansfisa, l'agenzia nazionale sulla sicurezza ferroviaria, in vista dell'apertura della nuova stazione Linea 1 del Centro Direzionale, prevista per fine marzo.

Metro Linea 1, gli orari di funzionamento 15-16 marzo 2025

Anm ha comunicato che il servizio di Metro Linea 1 "sarà sospeso a partire dalle ore 14:00 di sabato 15 e per tutta la giornata di domenica 16 marzo 2025". Ecco di seguito gli orari con le ultime corse:

Metro Linea 1

Ultime corse viaggiatori di sabato 15 marzo:

da Piscinola, ore 12.50

da Garibaldi, ore 13.20

Domenica 16 marzo: chiusa

Metro Linea 6

Il servizio di Metro Linea 6, sabato 15 marzo a partire dalle ore 13,10, e, per tutta la giornata di domenica 16, sarà limitato alla tratta Mostra-Chiaia.

Istituita la navetta bus M1 sostitutiva

A copertura della tratta Garibaldi–Piscinola–Frullone sarà attivata la navetta BUS M1 che effettuerà corse fino a mezzanotte sul seguente percorso:

ANDATA: Piazza Garibaldi (M1 Garibaldi) – Corso Umberto(M1 Duomo)- piazza Bovio (M1 Università) – via Medina (M1 Municipio) – piazza Dante(M1 Dante) – piazza Museo (M1 Museo) – via Salvator Rosa (M1 Salator Rosa) – via Niutta (M1 Medaglie d’Oro) – via Ribera (M 1 Quattro Giornate) – via Bernini(M1 Vanvitelli) via Castellino (M1 Montedonzelli) – via Pietravalle (M1 Colli Aminei) – Chiaiano (M1 Chiaiano) (M1 Piscinola)- Frullone (M Frullone).

RITORNO: Frullone (M1 Frullone) – (M1 Piscinola) – Chiaiano (M1 Chiaiano) – via Pansini (M1 Policlinico) – via Semmola (M1 Rione Alto) – via Castellino (M1 Montedonzelli) – via Ribera (M1 Quattro Giornate) – via Bernini (M1 Vanvitelli) – via Fiore (M1 Medaglie d’Oro) – via Santacroce (M1 Salvator Rosa) – piazza Dante(M1 Dante) – via Toledo (M1 Toledo) – piazza Bovio (M1 Università)- corso Umberto(M1 Duomo) – piazza Garibaldi (M1 Garibaldi)

Orari della navetta bus M1:

Sabato 15 Marzo

Prima partenza da Garibaldi e Frullone ore 14:00; ultima ore 00:00

Prima partenza da Garibaldi e Frullone ore 14:00; ultima ore 00:00 Domenica 16 Marzo

Prima partenza da Garibaldi e Frullone ore 06:30; ultima ore 00:00