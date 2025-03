video suggerito

Trasporto pubblico a Napoli

La metro Linea 1 deve chiudere 48 ore per le prove al Centro Direzionale: vertice in Anm Vertice in Anm con i sindacati autonomi sull'apertura della stazione Centro Direzionale. Si ipotizza la chiusura della metro Linea 1 su tutta la tratta sabato 15, dalle ore 14, e domenica 16 marzo, tutta la giornata.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

La Metro Linea 1 a Napoli potrebbe chiudere per due giorni nel fine settimana per consentire le verifiche di Ansfisa sulla nuova stazione di Centro Direzionale. La speranza è di inaugurarla entro la fine di marzo, si vocifera della data di lunedì 24. Ma per formare il personale in tempo potrebbe essere necessario chiudere tutta la tratta della metropolitana per due giorni.

Se ne è discusso questa mattina presso la sede della direzione di Anm, l'azienda napoletana della mobilità, nell'incontro con i sindacati autonomi. L'ipotesi, a quanto emerso, sarebbe di chiudere la metro Linea 1 sabato 15 marzo, dalle ore 14, e domenica 16 marzo per tutta la giornata. Chiusura necessaria per consentire ai tecnici Ansfisa, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, di effettuare le verifiche. Contemporaneamente, l'azienda potrebbe approfittarne per formare il personale.

Usb: "Metro Linea 1 chiusa 15-16 marzo"

Si tratta solo di una ipotesi, è bene precisare. In quanto al momento non c'è ancora un ordine di servizio. "Questa mattina – scrive Marco Sansone, del coordinamento Usb Lavoro Privato – si è tenuta presso la direzione ANM la programmata riunione sull'apertura della nuova stazione di Centro Direzionale. La stazione Centro Direzionale di linea 1 è pronta per essere consegnata ad ANM. Successivamente bisognerà effettuare alcune verifiche già dal prossimo fine settimana con i tecnici dell'ANSFISA, operazione che dovrebbe prevedere la chiusura al pubblico dell'intera tratta da sabato 15 marzo alle 14.00 e per tutta la giornata di domenica 16 marzo.

In quei giorni, macchinisti ed Agenti di Stazione in servizio saranno impegnati nella formazione sulla nuova stazione. L'azienda nelle prossime ore invierà a mezzo PEC alle organizzazioni sindacali i nuovi turni dei macchinisti. In stazione è prevista la presenza di 2 (due) Agenti di Stazione ed un vigilante (contingente minimo da noi ritenuto insufficiente, così come rappresentato alla delegazione aziendale, che si è riservata di effettuare nuova valutazione). Il completamento delle attività funzionali all'apertura al pubblico della stazione sono previste entro marzo (e tra 4 mesi sarà attivata anche la stazione di Tribunali). Tra oggi e domani dovrebbe uscire il bando per macchinisti.