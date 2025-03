video suggerito

Metro Linea 2 di Napoli, forti ritardi per un guasto tra Campi Flegrei e Mergellina Forti ritardi per un problema tecnico tra le stazioni Mergellina e Campi Flegrei della Linea 2 della metropolitana di Napoli. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Forti rallentamenti nel pomeriggio di oggi sulla Linea 2 della metropolitana di Napoli: un guasto, ancora in fase di accertamento, tra le stazioni di Campi Flegrei e di Mergellina sta portando non pochi disagi lungo l'intera linea. Ritardi fino a mezz'ora in direzione di Villa Literno, treni cancellati in alcuni casi in direzione di Napoli San Giovanni a Teduccio. Il guasto non è ancora stato risolto, e i ritardi continuano ad accumularsi in entrambe le direzioni.