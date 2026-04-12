Metro Linea 1 Napoli, morto un uomo: chiusa per 2 ore Medaglie d’Oro, arriva la polizia

La metro Linea 1 di Napoli

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Tragedia nella metro Linea 1 a Napoli questa mattina, domenica 12 aprile, dove un uomo è morto attorno alle 9,00, mentre si trovava sulla banchina della fermata di Medaglie d'Oro all'Arenella. La stazione è stata chiusa per oltre due ore per consentire i soccorsi. Sul posto, l'ambulanza del 118 dell'Asl Napoli 1 Centro, gli agenti della Polizia di Stato, il personale Anm e il magistrato di turno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo si sarebbe sentito improvvisamente male mentre aspettava il treno sulla banchine della stazione.

Linea 1, intervento di polizia e 118

Si sarebbe accasciato a terra, apparentemente senza sensi. Subito soccorso dai presenti che hanno chiesto aiuto. Sono intervenuti gli agenti di Stazione che hanno allertato immediatamente i soccorsi. La stazione è stata chiusa per circa 2 ore, dalle 9,30 alle 11,45, quando ha riaperto al pubblico. Al momento funziona regolarmente. Quando sono arrivati sul posto, però, medici e infermieri non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Secondo le prime informazioni, l'uomo potrebbe essere stato colto da un infarto, ma saranno gli eventuali ulteriori accertamenti clinici a chiarire cosa sia avvenuto. La metro Linea 1 è quella che sarà interessata dalle chiusure delle fermate da Piscinola a Colli Aminei quest'estate, per circa 3 mesi, per consentire i lavori di sostituzione dei binari. Ma il Comune ha già annunciato che si prevedono delle navette bus sostitutive.

Per quanto riguarda la circolazione, i treni della metropolitana non hanno subito variazioni. Solo la stazione di Medaglie d'Oro, che comunque è tra le più utilizzate dai viaggiatori per la sua centralità a cavallo tra i due quartieri del Vomero e dell'Arenella, è stata chiusa per oltre 2 ore, per consentire le operazioni di soccorso. Le porte sono state provvisoriamente chiuse, mentre i viaggiatori in banchina sono stati invitati ad uscire fino al completamento dei rilievi da parte delle forze dell'ordine.