Corteo Pride Napoli 2024 del 29 giugno, metro Dante chiusa dalle 19,30 e linee bus deviate Deviate alcune linee bus e sarà chiusa la stazione della metropolitana Linea 1 di piazza Dante dalle 19,30. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Arriva la festa del Pride a Napoli con il corteo arcobaleno, a difesa dei diritti LGBTQIA+ che domani, sabato 29 giugno, colorerà le strade della città. Per l'occasione, il Comune ha predisposto un apposito piano traffico, con diverse strade del centro storico che saranno chiuse alla circolazione veicolare. Ma non solo. Perché per consentire il passaggio della carovana arcobaleno saranno deviate alcune linee bus e sarà chiusa la stazione della metropolitana Linea 1 di piazza Dante dalle 19,30, per motivi di sicurezza ed ordine pubblico, come richiesto dalla Questura di Napoli.

L'appuntamento del Pride a Napoli

L'appuntamento del Pride a Napoli è alle ore 16,00 di sabato 19 giugno 2024. Madrina dell'evento la cantautrice Malika Ayane, con la direzione artistica di Diego Di Flora. Partenza da piazza Municipio. Il corteo attraverserà via Toledo e arriverà in piazza Dante, dove è stato allestito il palco per lo show. Prevista la partecipazione di Elly Schlein, segretaria Pd, e Giuseppe Conte, leader M5S, Vincenzo De Luca, governatore della Campania, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli. L'evento arriva a conclusione di un programma molto ricco, partito negli scorso giorni, con il village allestito all'interno dell'Albergo dei Poveri.

Linee bus deviate per il Pride 2024

Anm, l'azienda napoletana della mobilità, ha comunicato che per lo svolgimento del Napoli Pride 2024, sono state disposte limitazioni al transito in diverse strade cittadine.

Pertanto, dalle 14:00 e fino a cessate esigenze di sabato 29 giugno 2024, il servizio ANM subirà le seguenti variazioni programmate:

La linea R2 in partenza dal Brin limita il percorso a piazza Bovio.

in partenza dal Brin limita il percorso a piazza Bovio. La linea E6 è sospesa dal turno pomeridiano.

è sospesa dal turno pomeridiano. La linea 202 (esercita con bus) proveniente da via Marina prosegue per via Marchese Campodisola, piazza Bovio, corso Umberto I e proprio percorso.

(esercita con bus) proveniente da via Marina prosegue per via Marchese Campodisola, piazza Bovio, corso Umberto I e proprio percorso. Le linee 201 e 204 (esercite con bus), limitano il proprio percorso in via Conte di Ruvo.

(esercite con bus), limitano il proprio percorso in via Conte di Ruvo. Le linee 139, 168, 178, 182, 184, C63 e 3M limitano il proprio percorso in via Conte di Ruvo.

Gli orari di attuazione dei provvedimenti sopra descritti sono da ritenersi indicativi e suscettibili di variazioni sulla base dell’evolversi della manifestazione e della progressiva chiusura/riapertura al traffico delle strade interessate.

Chiusa la stazione Dante dalle 19,30

Inoltre, in occasione dello svolgimento della manifestazione, con installazione di un palco in piazza Dante dove si esibiranno vari artisti, la stazione Dante Linea 1 resterà chiusa al pubblico, con relativa prescrizione ai treni di soppressa fermata in ambedue le direzioni, dalle ore 19.30 fino a termine esercizio.

Tale chiusura è stata richiesta dalle Autorità di Polizia affinché si possa procedere in sicurezza alle fasi di deflusso dei manifestanti che saranno indirizzati verso le stazioni adiacenti di Museo e Toledo.