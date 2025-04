video suggerito

Piazza Dante a senso unico alternato, c’è una enorme macchia d’olio: traffico al centro di Napoli Caos traffico al centro di Napoli: a causa di una enorme macchia d’olio, in piazza Dante istituito il senso unico alternato. Disagi sulla metro Linea 6. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazza Dante a senso unico alternato questa mattina, martedì 1 aprile 2025, a causa di una scia d'olio di grandi dimensioni che ha invaso la carreggiata. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, dell'Unità Operativa Avvocata, sotto il coordinamento del Comandante Generale Ciro Esposito, che stanno regolando la circolazione veicolare. Nonostante il rapido intervento, tuttavia, considerando che la strada è una arteria fondamentale per la viabilità cittadina, si sono creati lunghe code e caos traffico in tutto il centro cittadino. Al momento, in piazza Dante si circola a senso unico alternato, regolato dagli agenti della Polizia Locale, come detto.

Disagi sulla metro Linea 6

Disagi sulla metro Linea 6 questa mattina. La linea su ferro dalle 7,30, poco dopo l'apertura, per problemi tecnici è stata chiusa su tutta la tratta. Dalle 8,30, dopo un'ora di sospensione, ha ripreso il servizio, ma limitatamente alla tratta Mostra -San Pasquale. Non effettua, quindi, il servizio nelle fermate di Chiaia e Municipio. Disagi che si stanno ripetendo, purtroppo, da alcuni giorni.

Oggi, invece, la Funicolare di Chiaia effettuerà ultima corsa al pubblico alle ore 22,30 (e non alle 00,30), per consentire le attività manutentive. Chiusura in anticipo anche per la metro Linea 1. Per consentire attività di verifica e manutenzione in linea e prove materiale, ultime corse viaggiatori: da Piscinola alle ore 20,48 e da Garibaldi alle ore 21,19.

Sono rientrate, invece, le proteste dei lavoratori delle metro di Anm, scattate dopo la sospensione del pagamento di alcune indennità del salario accessorio. Ieri c'è stato l'incontro chiarificatore tra l'azienda e i sindacati. Le spettanze saranno di nuovo pagate.