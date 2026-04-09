Vomero, via Cilea a senso unico alternato da lunedì per 4 giorni: c’è il cantiere per i nuovi cavi elettrici

Via Cilea

Via Cilea al Vomero a senso alternato per 4 giorni da lunedì 13 aprile. Si apre il cantiere di E-Distribuzione per la posa dei nuovi cavi dell'energia elettrica. Si lavorerà dalle 9 alle 18, tra il civico 69 di via Cilea e l'incrocio con vico Acitillo. Si tratta solo della prima tranche dei lavori già avviati in via San Domenico, che proseguiranno nei prossimi giorni in via De Nardis, via Pietro Mascagni. Mentre un secondo intervento è in corso su via Bonito, via Scarlatti, piazza Vanvitelli e via Bernini. Dopo gli scavi, sono previsti lavori di riqualificazione e ripristino del manto stradale delle strade interessate. I lavori sono seguiti attentamente dai consiglieri locali Luca Bonetti e Rino Nasti, della V Municipalità Vomero-Arenella.

L'ordinanza di viabilità per via Cilea

Il Comune di Napoli ha predisposto un apposito piano traffico per i lavori in via Francesco Cilea che durerà dal 13 al 16 aprile. Il dispositivo prevede di istituire nella fascia oraria 9,00-18,00 tra il civico 69 e la confluenza con vico Acitillo, il senso unico alternato regolato dagli operai con le bandierine e i semafori mobili, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni. L'ordinanza dispone, inoltre di:

Sospendere, dal 13/04/2026 al 16/04/2026, in via F. Cilea, tra il civico n°69 e la confluenza con vico Acitillo, la sosta a pagamento senza custodia (cosiddette “strisce blu”), nonché tutte le altre tipologie di sosta autorizzate (carico e scarico merci, motoveicoli, ecc…), nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

Istituire, dal 13/04/2026 al 16/04/2026, in via F. Cilea, tra il civico n°69 e la confluenza con vico Acitillo, il divieto di sosta permanente con rimozione coatta, nei tratti di volta in volta interessati dalle lavorazioni.

Sospendere, dal 13/04/2026 al 16/04/2026, in via F. Cilea, a partire dal civico n°73 verso via Gemito, n°10 stalli riservati alla sosta dei motoveicoli e ciclomotori.

Delocalizzare, dal 13/04/2026 al 16/04/2026, in via F. Cilea, a partire dal civico n°73 verso via Gemito, i n°2 stalli personalizzati riservati alla sosta dei veicoli a servizio delle persone diversamente abili e ricadenti nell’area oggetto dell’intervento di ripristino definitivo della pavimentazione stradale.

Lavori al Vomero per il potenziamento della rete elettrica

"I lavori di scavo che E-Distribuzione sta eseguendo in via Cilea – afferma Luca Bonetti, Consigliere di Municipalità e Presidente della Commissione Lavori Pubblici – rientrano in un progetto più ampio di potenziamento della rete elettrica già avviato in via San Domenico e che proseguirà nelle prossime settimane anche in via De Nardis e via Pietro Mascagni. Al termine degli interventi sono previsti lavori di riqualificazione e ripristino del manto stradale delle strade interessate. Analogamente, un secondo intervento di implementazione della rete elettrica è in corso su via Bonito, via Scarlatti, piazza Vanvitelli e via Bernini, anche in questo caso seguito da opere di ripristino delle carreggiate. Sarà mia cura, insieme alla Commissione, vigilare affinché i lavori di ripristino vengano eseguiti a regola d’arte e con la massima attenzione, cosa purtroppo non sempre scontata. Proprio per questo sono programmati ulteriori sopralluoghi, a partire da quello di domani in via Stasi, via Blundo, via De Dominicis e piazza Muzzi, per verificare e risolvere alcune criticità emerse dopo i precedenti interventi".