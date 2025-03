video suggerito

Metro Linea 6 Napoli, funziona solo un treno: chiusa la tratta Mergellina-Fuorigrotta Disagi sulla metro Linea 6 stamattina sulla tratta Fuorigrotta-Mergellina. Attiva l’altra tratta Mergellina-Municipio. Ci sono treni guasti. Problemi tecnici anche sulla Linea 1. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

144 CONDIVISIONI condividi chiudi

La stazione di Chiaia della Metro Linea 6

Metro Linea 6 chiusa da Mergellina a Fuorigrotta questa mattina, a causa di problemi tecnici. Mentre funziona regolarmente sull'altra tratta da Mergellina a Municipio. Guasta la maggior parte dei treni, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, ne funziona solo uno. I disservizi sono iniziati questa mattina alle 9,15, quando l'Anm, a causa dei guasti a 3 convogli, è stata costretta a limitare la tratta. Non è la prima volta, purtroppo, che accade, da quando la linea metropolitana ha riaperto i battenti a luglio dello scorso anno. Disagi questa mattina anche sulla metro Linea 1, che ha aperto in ritardo a causa di un guasto tecnico. La metropolitana ha effettuato la prima corsa da Piscinola alle ore 6,40 e da Garibaldi alle ore 7,10. Secondo indiscrezioni, stamattina ci sarebbero stati problemi per mancanza di personale.

I treni attualmente utilizzati sulla Linea 6 sono ancora quelli comprati per Italia '90 e revampizzati, ossia ristrutturati e adeguati alle nuove normative. Il Comune di Napoli ha già acquistato, ad ogni modo, i nuovi convogli, che sono più lunghi e confortevoli di quelli attuali. Per poter entrare a regime, però, la metro dovrà aspettare la realizzazione del deposito-officina di Bagnoli, dove ci sarà anche l'area per la sosta dei nuovi treni.

Quando apre la stazione Centro Direzionale

Intanto si aspetta l'apertura della stazione Centro Direzionale di Napoli, annunciata dall'amministrazione, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, per la fine di marzo. Al momento, però, a quanto si apprende da fonti Anm, non c'è ancora una data precisa. Si aspettano, infatti, le conclusioni dei collaudi effettuati da Ansfisa, l'Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria, che sta effettuando le verifiche tecniche sugli impianti. L'infrastruttura è pronta e sono state fatte anche le prove di passaggio dei treni. Ma senza l'ok degli ispettori non può ancora aprire al pubblico.