Trasporto pubblico a Napoli

Metro Linea 1 chiusa per lavori, salta corsa del mattino: macchinista ammalato. Folla alle stazioni Il primo giorno con le stazioni Linea 1 chiuse registra folla in mattinata alle fermate per le corse solo andata. Ne sono state fatte 7 sulle 8 programmate, una è saltata per malattia conducente. Ma il piano alternativo dei trasporti ha retto.

A cura di Pierluigi Frattasi

Folla di pendolari alle stazioni della metro Linea 1 questa mattina prima della chiusura della tratta Piscinola-Colli Aminei, per lavori, fissata alle ore 8. Nella fascia garantita 6,00-8,00, con viaggi solo andata verso Centro Direzionale, una delle corse è saltata – solo una corsa su otto, è bene precisare – a causa di una malattia improvvisa di un macchinista. Ma nel complesso il piano alternativo dei trasporti ha retto. Disagi contenuti anche nel prosieguo della giornata. Nonostante la Linea 1 abbia funzionato a mezzo servizio, con le stazioni di Piscinola, Frullone e Chiaiano chiuse, la città non è andata in tilt e non si segnalano particolari disagi alla circolazione veicolare.

Cosenza: "Sono lavori complicati"

Le tre stazioni della metro Linea 1 saranno chiuse fino al 15 settembre, per consentire i lavori. L'assessore ai Trasporti, Edoardo Cosenza, ha pubblicato le foto dei cantieri, allestiti con l'obiettivo di sostituire binari e ammodernare i segnali sulla tratta interessata, e commentato: "Linea 1. Navette sostitutive per le tre stazioni nella tratta dei lavori. E lavori in atto. Sono lavori molto complicati ed utilizzano entrambi i binari. Per molte ore. Una direzione con binari da sostituire e massicciata da ripristinare, un'altra per i mezzi di lavoro.E per stasera un binario va liberato e reso perfettamente funzionante per far tornare i treni nel Deposito. E sarà così fino al 15 settembre". Il servizio di navette bus sostitutivo, con corse ogni 10 minuti, allestito da Anm, con collegamenti con le tre stazioni chiuse e fermate fino a Rione Alto, non ha registrato disagi, a quanto si apprende.

Borrelli (Avs): "Corse saltate e stazioni piene"

Segnalazioni critiche da parte di passeggeri arrabbiati per le attese sono state raccolte dal parlamentare di Alleanza Verdi-Sinistra, Francesco Emilio Borrrelli, che su Facebook rilancia: "Questa è la situazione a Piscinola durante primo giorno di chiusura della metro. Dovevano garantire le corse fino alle 8 ma le corse sono saltate e la stazione è strapiena. Alternative finora assenti. Possiamo mai fare questo fino a settembre?? Aggiungo che la metro è partita alle 7:40 passate, la gente si sente male vista la grande mole di persone presenti in essa”.