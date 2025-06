video suggerito

Cantieri a piazzale Tecchio per la metro 6: corsie ridotte, transenne e nuova pista ciclabile. Quando partono i lavori Rivoluzione traffico a Fuorigrotta per i lavori della metro linea 6: dureranno un anno e mezzo. Corsie ridotte per le auto, cambi di sensi di marcia. Quando partono i cantieri e cosa cambia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Piazzale Tecchio a Fuorigrotta

Rivoluzione della viabilità in vista a Fuorigrotta, nella zona di piazzale Tecchio per i cantieri di ammodernamento della metropolitana Linea 6. Bisogna ampliare il deposito officina dove stazionano i treni, che si trova nel sottosuolo. L'accesso è dall'aiuola centrale della piazza. I lavori, a quanto apprende Fanpage.it, dureranno un anno e mezzo: partiranno il 18 giugno e si concluderanno il 31 dicembre 2026. Ma per ridurre i disagi alla circolazione, la parte più impattante sul traffico, partirà dal 1 luglio prossimo, al termine dei concerti allo Stadio Diego Armando Maradona. A luglio, infatti, è prevista la riduzione da tre a due corsie di percorrenza in piazzale Tecchio, a causa della presenza del cantiere.

Nuova pista ciclabile in via Giulio Cesare

Ma non finisce qui. Complementare al cantiere della metro, infatti, c'è anche quello per la nuova pista ciclabile di via Giulio Cesare – appaltata a Coeffe Strada – la strada che interseca piazzale Tecchio e si trova proprio di fronte alla Stazione della Metro Linea 2 Campi Flegrei. Si tratta dell'estensione della rete ciclabile nord occidentale. I lavori consisteranno nella realizzazione di una pista ciclabile bidirezionale su carreggiata, delimitata da un cordolo spartitraffico di circa un metro di larghezza. Il cantiere procederà a step e prevede il restringimento della carreggiata e la sospensione temporanea delle strisce blu. I bus del servizio pubblico continueranno a circolare.

Per non sovrapporsi ai lavori della metro, il cantiere della pista ciclabile partirà subito. La prima fase, di 20 giorni, prevede di fare il tratto iniziale di via Giulio Cesare, dall'incrocio con piazzale Tecchio, compreso tra via de Jacobis Giustino Padre, a via degli Scipioni. I lavori saranno eseguiti occupando una porzione della carreggiata (lato destro in direzione piazza Italia e Mergellina), con cantiere mobile in orario diurno e a traffico aperto. L'obiettivo è concludere il primo tratto della pista ciclabile su via Giulio Cesare entro il 1 luglio e quindi spostare il cantiere al tratto successivo. In questo modo non si avranno due cantieri in contemporanea a breve distanza.

Il cantiere della metro linea 6 a Fuorigrotta

I lavori della metro 6 saranno molto impattanti. Si prevede traffico inevitabile. Ci saranno importanti novità sulla viabilità. La fermata Anm 2629 di piazzale Tecchio sarà spostata sul lato opposto in prossimità dell'ingresso della Stazione Mostra Linea 6. Dal 18 al 29 giugno avverrà la riduzione del marciapiedi di piazzale Tecchio all'angolo di via Diocleziano. Sarà poi istituito il senso unico in via degli Scipioni, da via Giulio Cesare verso viale Augusto, fino al 30 dicembre 2026. Saranno posizionati dei new jersey a chiusura dei varchi pedonali all'uscita del sottopasso di via Claudio, con divieto di sosta h24 e rimozione coatta su ambo i lati. Tra le ipotesi, per la sistemazione definitiva della piazza, quella di demolire i due marciapiedi di via Giulio Cesare, lato stazione, all'altezza di piazzale Tecchio, per poter realizzare una nuova corsia carrabile, in modo da avere più spazio per le manovre e snellire il traffico.