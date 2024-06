video suggerito

Pride Napoli, strade chiuse e divieti di circolazione per il corteo: ordinanza del Comune Pubblicata l’ordinanza con il dispositivo traffico in vista del Pride 2024 a Napoli: strade chiuse e viabilità modificata tra piazza Municipio e piazza Dante. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Tutto pronto a Napoli per il Pride 2024 che si terrà sabato 29 giugno a partire dalle ore 16 in piazza Municipio. Il Comune di Napoli ha anche disposto un piano traffico per l'occasione, in modo da consentire un corretto svolgimento della manifestazione e cercare di limitare i disagi per i cittadini. In particolare, saranno numerose le strade chiuse con deviazioni al traffico veicolare, per consentire ai manifestanti di percorrere il tracciato in sicurezza: si parte da Piazza Municipio e si procede per via Vittorio Emanuele, via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Via Toledo, Piazza Carità, via Toledo, Piazza Dante, dove è previsto l'arrivo.

Questo il dispositivo di traffico istituito da Palazzo San Giacomo che con apposita ordinanza comunale ha deciso di:

Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, il divieto di transito veicolare in Piazza Municipio, nella strada di collegamento tra la citata Piazza e via Acton, immediatamente limitrofa al Maschio Angioino, con conseguente deviazione del flusso veicolare verso via Medina;

Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, a partire dalle ore 17.00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare lungo le strade interessate dal passaggio del corteo, ovvero in: Piazza Municipio (partenza) – via Vittorio Emanuele III – via San Carlo – Piazza Trieste e Trento – Via Toledo – piazza S. D’Acquisto (piazza Carità)- via Toledo – Piazza Dante (arrivo);

Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, a partire dalle ore 17.00 fino a cessate esigenze, il divieto di transito veicolare lungo le strade e piazze percorse da flussi veicolari che s’immettono nelle strade riportate al precedente punto b);

Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, a partire dalle ore 17.00 fino a cessate esigenze, in via Toledo, all’altezza dell’intersezione con via Conte di Ruvo, il divieto di transito veicolare, con conseguente deviazione del traffico veicolare in via Conte di Ruvo – via Santa Maria di Costantinopoli – via Foria;

Sospendere, per il giorno 29 giugno 2024, a partire dalle ore 17.00 fino a cessate esigenze, le aree di sosta regolamentata a tariffa urbana senza custodia (cosiddette “strisce blu”), le aree riservate alla sosta dei veicoli adibiti al trasporto pubblico non di linea (taxi) e tutte le altre tipologie di sosta autorizzata in: via Vittorio Emanuele III, via San Carlo, Piazza Trieste e Trento, Via Toledo e piazza S. D’Acquisto (piazza Carità) ed in tutte le altre strade interessate dal passaggio del corteo, laddove vigenti, con contestuale istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata;

Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 14.00 fino a cessate esigenze, l’obbligo di svolta a destra in Piazza Sette Settembre, per i veicoli provenienti da via Sant’Anna dei Lombardi (compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”), al fine di evitarne il transito in Piazza Municipio, luogo di concentramento del corteo.

Istituire, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 14.00 fino a cessate esigenze, l’obbligo d’inversione del senso di marcia intorno al senso rotatorio di Piazza Sette Settembre, per i veicoli provenienti da via Toledo (compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”), con conseguente ritorno verso Piazza Dante, al fine di evitarne il transito in Piazza Municipio, luogo di concentramento del corteo;

Istituire, in via Cardinale Guglielmo Sanfelice, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 17.00 fino a cessate esigenze – al fine di evitare conflitti tra il corteo ed i veicoli provenienti da detta via e diretti a via Toledo attraverso via Monteoliveto/via S.Anna dei Lombardi/Piazza Sette Settembre – l’obbligo di proseguire dritto o a sinistra (compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”);

Istituire, in via Medina, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 17.00 fino a cessate esigenze – al fine di evitare conflitti tra il corteo ed i veicoli provenienti da detta via e diretti a via Toledo attraverso via Monteoliveto/via S.Anna dei Lombardi/Piazza Sette Settembre – l’obbligo di proseguire a destra o a sinistra (compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”);

Istituire, in via A. Diaz, per il giorno 29 giugno 2024, dalle ore 17.00 fino a cessate esigenze – al fine di evitare conflitti tra il corteo ed i veicoli provenienti da detta via e diretti a via Toledo attraverso via Monteoliveto/via S.Anna dei Lombardi/Piazza Sette Settembre – l’obbligo di proseguire dritto o a destra (compresi mezzi pubblici, bus ANM, bus turistici e bus della linea “Citysightseeing”).