Avellino ad un punto dalla Serie B: strade chiuse e divieti per la festa dei tifosi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Conto alla rovescia ad Avellino per la possibile festa promozione in Serie B: la squadra biancoverde giocherà nel sabato di Pasqua alle 18.30 sul neutro di Potenza contro il Sorrento per indisponibilità dell'impianto sorrentino, e servirà un solo punto (addirittura ininfluente qualora il Cerignola non vincesse ad Altamura) per festeggiare il ritorno nella cadetteria che manca dal 2018, anno in cui la società irpina non si iscrisse al campionato ripartendo dalla Serie D. Altri tempi: ora ad Avellino tutti si preparano a festeggiare il ritorno in Serie B, che vorrebbe dire anche accesso diretto alla Coppa Italia nazionale ed al derby campano con la Juve Stabia.

Per prepararsi alla possibile festa, il Comune di Avellino ha già predisposto un piano traffico ad hoc per fronteggiare ogni evenienza: al momento no all'ipotesi maxischermo in piazza (che invece sarà allestito in molte città della provincia, come nella vicina Atripalda), mentre si pensa all'eventualità di aprire lo Stadio Partenio per consentire ai tifosi di assistere al match in tv magari dalle tribune. Fermo restando che Contrada Amoretta sarà dunque l'epicentro dei festeggiamenti in attesa che rientri la squadra da Potenza, il sindaco Laura Nargi ha già firmato un'ordinanza dirigenziale per regolare il traffico, anche in considerazione del fatto che si tratti di un sabato sera e per di più pre-pasquale.

Pertanto, dalle ore 19.00 di sabato 19 aprile 2025, il Comune ha sancito il seguente piano traffico:

divieto di circolazione, escluso residenti, in Viale Italia da intersezione con Via Marconi a intersezione con Corso Vittorio Emanuele;

divieto di circolazione, escluso residenti, in Via F.lli Del Gaudio;

divieto di circolazione, escluso residenti in Via Sellitto da intersezione con Via Cotone a intersezione con Viale Italia;

divieto di circolazione, escluso residenti, in Via De Concilii;

divieto di circolazione, escluso residenti, in Via Matteotti;

obbligo di svolta a sinistra all’intersezione con Corso Vittorio Emanuele per i veicoli provenienti da Via Mancini con direzione obbligatoria in Via Mazas;

divieto di circolazione in via Partenio nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Mazas e l’intersezione con Piazza Garibaldi;

divieto di circolazione, escluso mezzi autorizzati, in Piazza Garibaldi nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio;

Inoltre, dalle ore 16.00 sempre del 19 aprile 2025:

divieto di sosta con rimozione su ambo i lati di via De Concilii;

divieto di sosta con rimozione coatta, escluso autorizzati, su ambo i lati di Piazza Garibaldi

nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Partenio e l’intersezione con Via Terminio

L'ordinanza sarà valida fino al termine dei festeggiamenti, e verosimilmente dunque a notte inoltrata. Per una notte magica all'insegna del biancoverde, che già sta riempendo balconi e terrazze da diversi giorni a questa parte, al netto della scaramanzia.