Sul corpo le cicatrici delle botte del marito: per l’uomo scatta il divieto di avvicinarsi a meno di un chilometro

È accaduto ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino. Per l’uomo è scattato il divieto di avvicinamento alla moglie, ma anche ai figli e ai luoghi da loro frequentati abitualmente.

Immagine di repertorio

Nel weekend appena trascorso, ad Ariano Irpino, nella provincia di Avellino, i carabinieri della locale stazione hanno dato esecuzione a una ordinanza applicativa della misura cautelare di divieto di avvicinamento alla moglie, ai figli e ai luoghi da loro abitualmente frequentati, nei confronti di un uomo gravemente indiziato di maltrattamenti ai danni della moglie; all'uomo è stato imposto di mantenere una distanza di almeno un chilometro dalle vittime, unitamente al divieto assoluto di comunicare con loro attraverso qualsiasi mezzo.

La donna, esasperata dalle continue violenze del marito, ha sporto denuncia ai carabinieri, che hanno così dato vita a un'attività investigativa. Il racconto della vittima è stato suffragato anche dalle sommarie informazioni testimoniali (s.i.t.) fornite dai figli, che hanno confermato le violenze fisiche e verbali perpetrate dal padre ai danni della madre. A supporto delle indagini, inoltre, è stata acquisita una fotografia di una cicatrice che la donna porta sul corpo e che testimonia le violenze subite.

Così, al termine dell'attività investigativa, visti gli indizi di colpevolezza raccolti nei confronti dell'uomo, il gip del Tribunale di Benevento – competente anche in Alta Irpinia – ha emesso nei suoi confronti l'ordinanza del divieto di avvicinamento alle persone offese e di comunicare con loro.