Fedez in piazza ad Avellino il 16 agosto, il Comune: “Speriamo si riprenda presto, lo aspettiamo”

Il rapper milanese atteso il 16 agosto in Piazza della Libertà, ma c’è l’ipotesi del riposo “forzato” dopo il ricovero di questi giorni in ospedale.

Fedez

L'annuncio di Fedez in piazza ad Avellino è arrivato con una grossa incognita: il Comune irpino, infatti, ne ha annunciato la presenza proprio dopo che, poche ore prima, la notizia del ricovero dell'artista milanese diventasse virale. E così, alla gioia dei suoi fan, è subentrata la paura che il rapper possa dare forfait, magari per riposare dopo il ricovero di questi giorni. Il rischio c'è, ma al momento prevale l'ottimismo. "Speriamo che le sue condizioni di salute possano migliorare, per confermare la sua partecipazione all'evento clou della nostra estate", ha spiegato in conferenza stampa l'assessore Luca Cipriano.

Fedez è in calendario il 16 agosto, per un evento pubblico in piazza Libertà ad Avellino assieme a BigMama, nell'ambito dell'evento "Avellino estate in città" che caratterizzerà i restanti giorni di luglio, l'intero agosto e l'inizio di settembre. Ed ufficialmente la sua presenza al momento è confermata "salvo" ovviamente consigli di riposo da parte dei medici. Nei giorni scorsi, il rapper milanese è anche diventato padre per la terza volta: dopo Leone e Vittoria, i figli avuti con Chiara Ferragni, è nato infatti Edoardo Lupo, figlio avuto con la nuova compagna Giulia Honegger. Poco dopo però l'artista era stato portato all'ospedale Fatebenefratelli di Milno per problemi gastrointestinali legati, sembrerebbe, alla riapertura di una vecchia ulcera. Poi, il trasferimento all'Humanitas di Rozzano dove si trova attualmente: in attesa delle sue dimissioni, i fan irpini attendono insomma di sapere se lo vedranno in piazza Libertà assieme a BigMama. E chissà che non possa essere proprio il primo evento pubblico dopo il ricovero per il rapper milanese.