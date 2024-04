Salgono sul bus, picchiano l’autista e gli rubano cellulare, soldi e biglietti: rapina a Napoli

Salgono sul bus e aggrediscono l'autista a pugni in faccia e calci. Poi lo rapinano di cellulare, soldi e biglietti dei trasporti. La violenta aggressione ai danni di un conducente di un pullman dell'Eav, la società partecipata dei trasporti della Regione Campania, è avvenuta martedì 23 aprile, attorno alle ore 16,00. Il conducente della linea Napoli-Afragola era arrivato con il mezzo pubblico in piazza Principe Umberto, nei pressi della Stazione Centrale di piazza Garibaldi, quando è stato aggredito dai due passeggeri.

I due, secondo le prime ricostruzioni, erano saliti poco prima sul bus, ma si erano comportati in maniera molesta. Quando il conducente ha chiesto loro di calmarsi è scattata la violenta aggressione. L'uomo è stato picchiato brutalmente mentre era ancora al volante. Sul posto sono arrivate le forze dell'ordine e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito all'Ospedale Fatebenefratelli.

Marco Sansone, del coordinamento Usb, ha espresso:

"Solidarietà alł'autista EAV aggredito. Gli hanno rubato cellulare, soldi e biglietti, e nonostante l’intervento delle forze dell'ordine l'aggressore è riuscito a scappare. L'ambulanza intervenuta sul posto ha prestato i primi soccorsi, poi ha trasportato all'ospedale. Non si arresta l'ondata di violenza ai danni del personale front line del trasporto pubblico locale, è necessario tutelare i lavoratori in ogni modo. Aumentando i controlli, supportando gli autisti mediante personale di verifica titoli di viaggio a bordo dei mezzi, attivando telecamere interne agli autobus e prevedendo cabine guida blindate in cui il personale esterno malintenzionato non possa entrare così facilmente.

E va fatto subito".