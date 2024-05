video suggerito

A Caivano arriva l’università: nascerà un polo di 3.800 metri quadri degli atenei campani Il progetto rientra nel piano di riqualificazione del Comune dell’hinterland a Nord di Napoli. “Una giornata bella e importante” ha dichiarato la ministra dell’Università Annamaria Bernini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Nasce il polo universitario di Caivano: nel Comune dell'hinterland a Nord di Napoli, infatti, sorgerà un polo dei vari atenei della Campania, come parte del progetto di riqualificazione del territorio. Un campus di 3.800 metri quadri che ospiterà le facoltà di Scienze Motorie, Agraria, Infermieristica, ma anche altre discipline. L'annuncio è arrivato oggi dal Commissario Straordinario di Governo per Caivano, Fabio Ciciliano: il polo universitario sorgerà in un immobile lungo la Statale Sannitica messo a disposizione dall'amministrazione comunale di Caivano.

"È un giorno di grande gioia, nasce il Polo universitario di Caivano" ha dichiarato Ciciliano. "Questo non promuoverà solo la cultura e la formazione – ha detto ancora il Commissario – ma rappresenta un simbolo di rinascita e di speranza per un territorio che, fino a poco tempo fa, era noto per tristi eventi e per la criminalità. Costruire un'università qui, dove un tempo regnavano nefandezze e spaccio, ci deve rendere fieri come cittadini italiani. Caivano non è più famosa per tragici avvenimenti, ma è un faro di speranza e un modello di rinascita che funziona".

Entusiasmo per il progetto è stato espresso anche dalla ministra dell'Università Annamaria Bernini, che ha parlato di "una giornata bella ed importante". "Noi abbiamo detto, qualche mese fa, che eravamo a Caivano per restare e cosi è. Si sta aprendo una nuova possibilità e noi siamo felici" ha dichiarato la ministra.