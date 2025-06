video suggerito

Muratore ha un infarto mentre lavora a Salerno, salvato dal 118 con defibrillatore e massaggio cardiaco Muratore colto da infarto mentre lavora in casa a Salerno. Salvato dal 118 e ricoverato in ospedale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Un muratore ha un infarto mentre lavora in un appartamento a Salerno. Dopo il malore, si accascia e perde conoscenza. Immediato l'intervento dei soccorsi che precipitatisi sul posto riescono a praticargli subito un massaggio cardiaco e a rianimarlo con il defibrillatore. Dopo averlo stabilizzato, la corsa forsennata in codice rosso al Pronto Soccorso ospedaliero, dove l'uomo viene ricoverato e curato. Adesso sta bene. A raccontare l'episodio è l'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, impegnata nel contrastare le aggressioni al personale sanitario ma anche nel sottolinearne il commendevole lavoro quotidiano.

Nessuno Tocchi Ippocrate: "Una vita salvata dal 118"

"Un malore improvviso, un arresto cardiaco e una corsa contro il tempo". Inizia così il racconto di quanto accaduto questa mattina, giovedì 19 giugno a Salerno, da parte di Nessuno Tocchi Ippocrate. "Sono le 10:54, a Salerno – scrive l'associazione sui social – dove un muratore è stato colto da un grave malore mentre lavorava all’interno di un appartamento. Provvidenziale l’intervento della centrale operativa del 118 e dei soccorritori, che hanno permesso all’uomo di salvarsi e arrivare in ospedale cosciente. Alle ore 10:54, la chiamata di emergenza è giunta alla Centrale Operativa (C.O.) di Salerno, segnalando un malore in corso. Alle 10:55, viene attivata l’ambulanza della Croce Rossa Italiana, MSB2, in codice giallo".

Ma le condizioni del paziente improvvisamente si aggravano:

Leggi anche Cade da impalcatura a Sacco (Salerno), grave operaio di 58 anni

"Già un minuto dopo, alle 10:56, un secondo contatto con il chiamante fornisce un quadro clinico più grave: il paziente è incosciente ma respira. Scatta così il codice rosso e viene attivata anche l’automedica ALFA 2. Alle 10:59, i soccorritori raggiungono il luogo dell’intervento. Le condizioni del paziente sono critiche: è in arresto cardiocircolatorio. Immediatamente iniziano le manovre di rianimazione secondo il protocollo RCP. Alla prima scarica del defibrillatore, il paziente riprende conoscenza: una manciata di secondi che fa la differenza tra la vita e la morte.L’uomo viene stabilizzato e trasportato, in codice rosso e con respiro spontaneo, al Pronto Soccorso dell’Ospedale Ruggi d’Aragona, dove giunge alle ore 11:24″.

Il muratore viene quindi ricoverato in ospedale. "Qui, viene eseguito immediatamente un elettrocardiogramma (ECG) che conferma un infarto miocardico acuto (STEMI SI). Il paziente viene quindi trasferito d’urgenza presso il reparto di Emodinamica. Un lavoro di squadra che fa la differenzaIl successo di questo intervento è il risultato di una sinergia perfetta tra tutti gli operatori coinvolti. Fondamentale, infine, il lavoro del Pronto Soccorso del Ruggi d’Aragona, che ha proseguito il percorso di cura con tempestività e competenza.Una storia a lieto fine che celebra l’eccellenza del sistema emergenzaQuella di oggi è una bella pagina di sanità scritta nella città di Salerno: un esempio concreto di come la rapidità di intervento, la preparazione del personale e la collaborazione tra servizi possano fare la differenza tra la vita e la morte.Un plauso va a tutti gli operatori coinvolti: oggi la sanità d’emergenza ha vinto".