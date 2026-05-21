Napoli, 60enne ha un infarto mentre gioca a padel: infermiera del Cardarelli di passaggio gli salva la vita

Uomo 60enne ha un infarto mentre gioca a padel a Napoli. Infermiera del Cardarelli, anche lei giocatrice, lo salva con la rianimazione.

Antonio D’Amore, direttore del Cardarelli, e l’infermiera Natascia Maraniello

Un 60enne viene colpito da infarto mentre gioca a padel. L'uomo, colto da malore, si accascia improvvisamente a terra in preda agli spasmi e rischia di morire. Ma viene salvato grazie al tempestivo intervento di un'infermiera, anche lei giocatrice di padel, che si trova sui campetti per caso. La donna assiste alla scena e, senza pensarci due volte, si precipita per soccorrere il malcapitato. Grazie alla manovra rianimativa e all'uso di un defibrillatore disponibile sul posto, il 60enne viene salvato. L'episodio è accaduto martedì scorso, 19 maggio. Oggi, l'infermiera Natascia Maraniello, dell'Uoc di Neurochirurgia del Cardarelli, già in forza per 7 anni alla Cardiologia con UTIC, è stata ricevuta dal direttore del nosocomio napoletano, Antonio D'Amore, alla presenza del primario della Neurochirurgia Claudio Schönauer. Il manager si è congratulato con l'operatrice a nome di tutto l'ospedale. "Ero molto agitata – ha raccontato l'infermiera – ma in quel momento avevo chiaro cosa fare. Poi dopo pensi alla responsabilità che ti sei presa e gestisci le emozioni. Ma quando sei lì e hai poco tempo dai corso a tutto quello che hai imparato sul campo negli anni e speri soltanto di salvare la vita al prossimo".

L'infartuato ora è ricoverato al Cardarelli

Attualmente, il paziente è assistito nel reparto di Cardiologia ed è stata trattata con una procedura mininvasiva. L'uomo, al quale si è recata a far visita l'infermiera quest'oggi in reparto, ha avuto un infarto, è attualmente ricoverato in UTIC ma le sue condizioni migliorano rapidamente. Spera di poter ritornare velocemente alla sua quotidianità. La professionista, secondo quanto ricostruito, si trovava all'interno del campo di Padel adiacente quando è stata attirata dalla confusione e dalla preoccupazione degli amici dell'uomo. Avvicinatasi alla persona ha compreso sin da subito la gravità della situazione. Dopo aver escluso in pochi secondi che si trattasse di una crisi vagale o di epilessia ed avendo riscontrato un quadro compatibile con fibrillazione ventricolare, con assenza di polso e perdita dello stato di coscienza, ha iniziato immediatamente le manovre manuali di rianimazione cardiopolmonare. Sempre più convinta che si trattasse di un attacco di cuore e visto che la situazione non migliorava, Maraniello ha dunque richiesto un defibrillatore e avendolo ricevuto subito ha dato provveduto con il supporto dei presenti ad effettuare la rianimazione secondo il protocollo. La scarica elettrica ha consentito la riconversione del ritmo e la ripresa dell'attività cardiaca e dello stato di coscienza.