Dua Lipa a Napoli, fine settimana da sogno col promesso sposo Callum Turner

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un fine settimana tutto napoletano per Dua Lipa e il fidanzato Callum Turner: la coppia era arrivata a sorpresa all'aeroporto di Napoli Capodichino, subito "avvistata" dai curiosi. Poi però i due avevano fatto "perdere" le loro tracce tra i vicoli partenopei, apparendo solo in storie di turisti e passanti, più per caso che per scelta. Del resto, anche per tutelare la propria privacy, i due si sono mossi tra i vicoli del capoluogo partenopeo senza pubblicare foto o video, ma attendendo anzi di ripartire prima di "ufficializzare" la propria presenza.

Un metodo sicuramente utile, quello di pubblicare in differita foto e video, per evitare magari resse nei luoghi da loro frequentati: e così, ora che la cantante ha ripreso il suo tour mondiale (ieri sera la nuova tappa nella sua Pristina, in Kosovo), ecco che sui social appaiono alcune delle foto scattate in questi giorni. Quelle nei vicoli partenopei, ancora pieni di bandiere azzurre e tricolori per la vittoria del Quarto Scudetto del Napoli, ma anche nei pressi del Lungomare di via Caracciolo, oltre alle foto al mare in Costiera Sorrentina. Ma anche piatti di spaghetti con le vongole, spritz, e via dicendo. Il tutto con la musica di Pino D'Angiò, "Ma quale idea", la canzone che lo ha reso famoso. E tra i tanti commenti, anche qualcuno particolarmente "fuori dalle righe". Oltre all'invito di Lil Jolie, cantante casertana recentemente in gara a Sanremo Giovani, tanti gli utenti campani che hanno ironizzato sul fatto che sia arrivata prima la visita di Dua Lipa a Napoli che GTA VI, titolo per il quale la comunità gaming mondiale è in hype da oltre un decennio. Al punto che "Dua Lipa ngopp ‘e Quartieri prima di GTA 6" è diventato fatalmente virale ne giro di poco tempo.