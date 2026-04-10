Le previsioni meteo per Napoli e Campania: temperature fino a 23 gradi nel fine settimana 11-12 aprile

Il meteo su Napoli e la Campania

Fine settimana con temperature in forte aumento su tutta la Campania: a Napoli, già sabato 11 aprile si toccheranno i 20 gradi di valori massimi, mentre domenica 12 aprile, nonostante il cielo nuvoloso, le temperature schizzeranno fino ai 23 gradi centigradi. Un fine settimana, insomma, più pre-estivo che primaverile. Non durerà però perché già da martedì 14 aprile una nuova perturbazione arriverà sulla Campania, portando pioggia diffusa ed un nuovo calo delle temperature, che tuttavia resteranno nelle medie stagionali.

Per ora però il meteo permetterà praticamente un fine settimana ideale per andare al mare: sabato 11 aprile, le temperature raggiungeranno i venti gradi centigradi, con sole e cielo sgombro dalle nubi in tutta la Campania e in particolare lungo le fasce tirreniche. Venti moderati e meteo dunque ideale per le gite fuori porta o una giornata al mare. Anche domenica 12 aprile le temperature saranno molto alte: in particolare, si raggiungeranno agevolmente i 23 gradi nelle ore più calde, ma in compenso il cielo sarà coperto da nubi, anche se non si registreranno piogge, tanto meno all'interno.

Meteo che "reggerà" almeno fino a martedì 14 aprile, quando invece torneranno le piogge, che dureranno almeno 2-3 giorni, prima di cedere nuovamente il posto al ritorno del sole. Un aprile, insomma, particolarmente "volubile". Ancora troppo presto, invece, per capire cosa accadrà il 25 aprile (giorno della Liberazione) e il 1° maggio, che quest'anno coinciderà con un ponte cadendo di venerdì: nei prossimi giorni, quadri meteorologici più aggiornati permetteranno di iniziare a prevedere con maggiore precisione cosa accadrà anche in quei giorni.