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Meteo, su Napoli e Campania temperature in aumento fino a 25 gradi nel Ponte del 1° maggio

Da venerdì 1° maggio a domenica 3 maggio, sole e temperature alte su tutta la Regione. Poi un “break” da lunedì a mercoledì con tempo instabile e pioggia.
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A cura di Giuseppe Cozzolino
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La situazione meteo su Napoli e sulla Campania
La situazione meteo su Napoli e sulla Campania

Fine settimana all'insegna del bel tempo quello del Ponte del 1° Maggio a Napoli: dopo l'inattesa pioggia di giovedì 30 aprile. Da venerdì 1° maggio a domenica 3 maggio, sarà dunque un fine settimana caratterizzato da sole e temperature in aumento un po' ovunque, arrivando fino ai 25 gradi nelle ore più calde. Ma non durerà, perché già da lunedì 4 maggio tornerà il maltempo, stavolta più duraturo con nuvolosità in aumento e rischio piogge almeno fino a mercoledì, prima di lasciare spazio al ritorno del bel tempo, che coinciderà sia con la visita pastorale di Papa Leone XIV (8 maggio) e col passaggio del Giro d'Italia (10 maggio) a Napoli.

Venerdì 1° maggio, dunque, cielo sgombro da nubi con temperature che raggiungeranno agevolmente i 23 gradi lungo le coste tirreniche: clima perfetto per andare al mare, o anche per visitare i musei, i monumenti e partecipare alle fiere all'aperto (tra le tante, nello stesso fine settimana, a Napoli ci sarà la consueta invasione di cosplayer, collezionisti, artisti e via dicendo da tutta Italia per il Comicon, alla Mostra d'Oltremare). Anche sabato 2 maggio il meteo sarà pressoché simile, con temperature ulteriormente in aumento e sereno a tutto spiano. Infine, domenica 3 maggio, l'ultimo giorno di "tregua" prima del ritorno delle nuvole. Da lunedì, infatti, il cielo tornerà a chiudersi e tornerà nero, con possibili piogge nelle zone dell'interno. Per tre giorni soltanto, però, perché da giovedì 7 maggio tornerà il bel tempo su tutta la regione. Un maggio che si preannuncia, dunque, instabile. Come da miglior tradizione tardo-primaverile.

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