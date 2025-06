Dua Lipa a Napoli: weekend tra i vicoli partenopei, poi di nuovo in tour mondiale Dopo cinque sold out nelle isole britanniche, breve break per Dua Lipa, a Napoli assieme al fidanzato Callum Turner, poi ripartirà il suo tour mondiale. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Dua Lipa è a Napoli da qualche ora per un breve "break" nel suo tour mondiale. Il suo Radical Optimism Tour 2025 ha già fatto numeri da record nelle isole britanniche: cinque sold out tra gli stadi di Wembley (due date), Anfield (due date) e Dublin Arena. Ora, una breve pausa partenopea, prima di riprendere con quella che forse è la data più attesa: il 1° agosto a Pristina, sua città natale, in Kosovo, in occasione del Sunny Hill Festival, organizzato annualmente proprio dalla cantante assieme al padre Dukagjin.

Una sorpresa inattesa, tanto più che la cantante ha pubblicato solo foto dall'Irlanda anche post-concerto alla Dublin Arena. Eppure, stamattina è sbarcata a Capodichino nello stupore generale, scortata all'esterno dalle forze dell'ordine. Ma non c'è stato bisogno: Dua Lipa, seppur famosissima, ha potuto passeggiare pressoché liberamente anche negli affollatissimi vicoli del centro, dove si è concessa una pizza in zona Materdei per poi raggiungere Mergellina. Con lei anche il compagno Callum Turner. I due sono "apparsi" in diverse storie Instagram, tra l'incredulità di turisti e cittadini, che se li sono letteralmente ritrovati davanti.

Qualche giorno di pausa, dunque, per la cantante inglese, che di recente si è esibita anche in Italia, durante gli I-Days di Milano all'Ippodromo La Maura: poi, dopo la parentesi napoletana, il tour riprenderà con la data, attesissima, nella sua Pristina in Kosovo, quindi due tappe a testa per Toronto, Canada, prima di iniziare le date statunitensi. Doppi appuntamenti a Chicago, Boston ed Atlanta, poi quattro a New York nel pittoresco Madison Squadre Garden, quindi altre date doppie a Miami e Dallas, poi altre quattro a Los Angeles e altre due a San Francisco, per chiudere con altre due date a Seattle. Poi sarà la volta dell'America Latina: due date a Buenos Aires in Argentina, due a Santiago in Cile, quindi San Paolo e Rio de Janeiro in Brasile, Lima in Perù, Bogotà in Colombia e il gran finale con le tre date di Città del Messico al Foro Sol.